Cirque illégal à Mayenne : ses propriétaires promettent de partir ce samedi

Ce sont des Agents de Surveillance de la Voie Publique de la ville de Mayenne qui sont allés à la rencontre des membres du cirque Zavatta ce vendredi matin. Plusieurs camions rouges sont actuellement stationnés sur le Pôle Culturel Le Grand Nord. Un cirque qui n'a reçu aucune autorisation de la ville. Elle laisse à ses propriétaires 24 heures pour quitter les lieux.

Sur place, les membres de ce cirque expliquent qu'ils ne sont que de passage. "Il y a un autre cirque qui arrive début avril. On va partir demain [samedi, ndlr]. On est venu ici pour attendre d'autres camions des collègues. On va remonter à Paris là" expliquent-ils. Contacté le maire de Mayenne Jean-Pierre Le Scornet explique que les membres du cirque "n'ont présenté aucune pièce justificative pour s'installer. On ne fait pas venir des animaux sauvages comme cela, il y a un protocole à respecter" déclare l'élu.

Un cirque, autorisé cette fois-ci, sans animaux sauvages doit s'installer sur le parking du pôle culturel du 11 au 25 avril.