Cirques, animaleries, delphinariums : ce que contient le projet de loi contre la maltraitance animale

Interdiction progressive des animaux sauvages dans cirques et delphinariums, vente de chiots et chatons en animalerie prohibée : députés et sénateurs sont parvenus jeudi à un accord sur un texte contre la maltraitance animale, il pourrait être voté rapidement.

Les cirques n'auront plus le droit de détenir des animaux sauvages d'ici sept ans.

"Le bien-être animal est une préoccupation centrale pour nos concitoyens", s’est félicité sur twitter Jean Castex ce jeudi alors que sénateurs et députés sont tombés d’accord en commission mixte paritaire sur une proposition de loi contre la maltraitance animale. Le texte devra désormais être voté, la date devrait être annoncée rapidement.

Selon l'accord trouvé, la vente de chiots et chatons en animalerie sera interdite à compter du 1er janvier 2024, pour éviter les achats impulsifs. La présentation des animaux dans les vitrines ne sera plus permise et la vente en ligne sera mieux encadrée. L’idée est d’éviter les abandons, alors que leur nombre a atteint un nouveau record cet été. Le texte entend aussi durcir les sanctions en cas de maltraitance. Ainsi un certificat de connaissance avant l'acquisition d'un animal de compagnie sera délivré.

Fin de l’exploitation des espèces sauvages

La proposition de loi prévoit également la fin de l'exploitation commerciale d'espèces sauvages, en interdisant leur acquisition et reproduction dans un délai de deux ans et leur présence dans les cirques itinérants d'ici sept ans. La détention de cétacés dans les delphinariums sera prohibée dans un délai de cinq ans. Les élevages de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces exclusivement élevés pour la production de fourrure seront également interdits.

Cet accord en commission mixte paritaire (sept députés-sept sénateurs) n'était pas acquis, alors que le Sénat dominé par la droite avait largement édulcoré le texte fin septembre, en souhaitant maintenir notamment les animaux sauvages dans les cirques itinérants et delphinariums.

"C'est une victoire pour la cause animale", a salué dans un communiqué le patron des députés LREM Christophe Castaner. L'Assemblée avait voté en janvier dernier ce texte étendard de la majorité à la quasi unanimité, avec le soutien du gouvernement. La rapporteure pour le Sénat Anne Chain-Larché (LR) a salué un texte "véritablement équilibré" qui "crée de nouveaux outils de lutte contre la maltraitance et remet à niveau la législation, sans éloigner l'homme de l'animal, ni cumuler les interdictions stériles".