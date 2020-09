Cirques sans animaux : "c'est toute une tradition qui est brisée" déplore le patron d'un cirque en Mayenne

Les animaux sauvages vont quitter la piste aux étoiles. C'est la fin d'une époque. Les spectacles avec animaux sauvages vont être progressivement interdits en France dans les cirques itinérants, ceux qui vont de ville en ville.

Promesse de la ministre de la transition écologique Barbara Pompili qui entend accompagner, financièrement, les professionnels, évidemment désagréablement surpris, en colère.

Une décision incompréhensible prise sous la pression estime John Beautour, le patron du cirque franco-italien qui tourne en Mayenne et dans le Grand Ouest : "on n'a pas encore dit notre dernier mot. On ne peut pas retirer des animaux à des gens qui sont en règle. C'est toute une tradition qui est brisée. Les gens viennent au cirque pour voir des animaux. S'il n'y en a pas, ils ne viennent pas. Le gouvernement répond donc aux attentes de vegans, d'extrémistes qui s'en prennent aussi aux chasseurs, aux cultivateurs, aux centres équestres. Le premier maillon de la chaîne c'est nous et au fur et à mesure ils élimineront tous les maillons".

Les associations, les sanctuaires, pour leur part, saluent la prise de position de la ministre. Les modalités de l'interdiction ne sont pas encore connues. Quand ? Quelle échéance ? Comment ? Mais c'est déjà une victoire souligne Solenne Treins. Elle fut l'an dernier à l'origine d'une pétition en Mayenne pour l'interdiction des animaux dans les cirques, plus de 23.000 personnes l'avaient signée : "c'est déjà un grand pas. On peut comprendre que ce soit progressif. On ne peut pas demander aux circassiens de se séparer de leurs animaux du jour au lendemain. Il faut se réinventer et trouver d'autres moyens de faire rêver les gens".