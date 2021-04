Citadins confinés dans les Landes : "je ferais pareil" dit le maire de Mimizan

Les nouvelles restrictions de déplacement entrent en vigueur ce samedi 3 avril à 19h. Une tolérance s'appliquera pendant le week-end de Pâques pour ceux qui souhaitent changer de région de confinement. Dans les Landes, on s'attend à voir arriver touristes et propriétaires de résidences secondaires.

Les Landes sont reconfinées, comme tout le pays à partir de samedi 19 heures. Unetoléranceest cependant admise jusqu'au lundi de Pâques pour celles et ceux, notamment, qui souhaitent changer de région pour vivre ce nouveau confinement. Sur le littoral landais notamment, on s'attend à voir rouvrir les résidences secondaires et locations de vacances. Le maire de Mimizan, Frédéric Pomarez, les accueillera avec bienveillance plutôt que méfiance. " Je les comprends parce que j'essaye de me mettre à leur place dans les grandes villes. Vivre plus ou moins enfermés, en famille dans des appartements c'est compliqué alors qu'on peut disposer d'une résidence secondaire en bord de mer où on peut vivre à l'extérieur. Je ferai la même chose à leur place" confie le maire de Mimizan.

Frédéric Pomarez reconnait, cependant, que certains Mimizannais peuvent être un peu plus inquiets car le département des Landes est relativement épargné par l'épidémie. Le taux d'incidence va franchi la barre des 100 cas pour 100 000 habitants contre 379 en moyenne, en France. " J'espère que les personnes qui vont venir sur notre commune respecteront les gestes barrières comme tout le monde doit respecter. " conclue Frédéric Pomarez.

Les Landes comptent plus de 20% de résidences secondaires selon l'Insee. La SNCF a enregistré une hausse de 25% des ventes de billets ce mercredi soir après l'allocution d'Emmanuel Macron.