Cité de la Gastronomie à Tours: la Maison des Cultures Gastronomiques ouvrira en janvier 2022

Tours possède le label Cité de la Gastronomie depuis 2016. Le temps a passé et rien de concret ne voyait le jour. Ce jeudi 3 octobre, la ville de Tours, Tours Métropole et le conseil régional Centre-Val de Loire ont enfin présenté un projet de centre culturel de la gastronomie à la Villa Rabelais.

Enfin du concret autour du label "Tours, Cité de la Gastronomie". Le projet de rénovation de la Villa Rabelais pour en faire un centre culturel de la gastronomie a été présenté ce jeudi. Pour 2 millions 700 mille euros, la Villa Rabelais et le bâtiment Victor Hugo, tous deux situés boulevard Béranger, vont être transformés pour donner naissance à ce qu'il faudra appeler "la Maison des Cultures Gastronomiques". Elle ouvrira ses portes en janvier 2022.

Un "Espace Food Culture" et une Ecole du Repas Gastronomique des Français

La ville de Tours,Tours Métropole, et la région veulent que cette maison rayonne au niveau international. L'objectif est que ce centre devienne un lieu d'étude et de diffusion de la culture gastronomique en Europe. Il est un petit peu tôt pour parler de rayonnement mondial même si le maire de Tours affirme qu'il n'existe nulle part dans le monde de centre culturel dédié à la gastronomie comme celui-ci. Dans le détail, le bâtiment Victor Hugo qui fait face à la Villa Rabelais abritera au rez-de-chaussée un "Espace Food Culture", traduction: un lieu de résidence pour des grands chefs qui prépareront d'immenses repas qu'ils partageront et feront tester au grand public. A l'étage, une école du repas gastronomique accueillera des stages, des ateliers, des formations pour les jeunes autour de grands îlots de cuisine. Il y aura aussi un laboratoire d'analyses sensorielles, une médiathèque et une bibliothèque, et un auditorium. Reste à faire vivre tout çà en multipliant les conférences, les expositions et tout type d’événement gastronomique susceptible d'attirer du monde. Et pour cela, la ville de Tours compte sur l'effet papillon du salon du chocolat, du mondial du fromage ou encore de ferme expo.

L'Espace Food Cultures sera le lieu de travail des grands chefs en résidence

Des grands chefs seront accueillis en résidence à la Villa Rabelais

C'est l'institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, l'IEHCA, qui pilotera ce grand navire. Francis Chevrier, son directeur, en donne un exemple.

Nous accueillerons en résidence un chef ou une grande cheffe comme on le fait pour un artiste, un écrivain ou un cinéaste. Il travaillera un thème avec des élèves, il y aura ensuite une restitution avec un grand repas. Le chef réside à Tours, il s'imprègne de la culture gastronomique de la Touraine et de ses produits. Il élabore une carte comme un écrivain écrit son oeuvre. Nous ferons des soirées avec un chef "star" et le public pourra venir s'inscrire à ces soirées. On viendra de loin pour tester cette résidence de chef -Francis Chevrier, directeur de l'IEHCA

Le financement des travaux sera partagé entre la ville, la métropole, la région, et du mécénat. La région qui mettra l'enveloppe la plus importante sur la table: 1,4 millions d'euros sur les 2,7 millions de travaux.