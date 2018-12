Cité Maurice Thorez à Bègles : les familles albanaises à la porte des appartements squattés

L'installation de portes renforcées avec digicodes et badges complique l'entrée et la sortie des familles albanaises en situation irrégulière, qui occupent des logements désaffectés de la cité Maurice Thorez.

Bègles, France

Les familles albanaises en situation irrégulière de la cité Maurice Thorez occupent des logements laissés vides par le bailleur social Vilogia. Elles ont déjà été privées, il y a deux mois, d'électricité...et d'eau, pour certaines. A présent, des digicodes ont été installés sur un immeuble, la tour H. Une famille albanaise de trois personnes, un couple et son enfant de 8 ans, vit dans cet immeuble, et doit parfois patienter des heures avant de pouvoir entrer. Le système de digicode va bientôt s'étendre aux autres tours, ce qui inquiète les familles et leur porte-parole, Dominique Belougne.

Elle a attendu près de 10 heures...

Dominique Belougne, qui habite aussi la cité Maurice Thorez, suit de près la situation de ces familles albanaises et tente depuis des mois de la faire régulariser. Sans régularisation, pas de bail pour ces familles. Elles n'ont donc pas de contrat pour ces appartements, laissés vides par le bailleur social Villogia. Et sans contrat, pas de délivrance de badge ou de code pour entrer. Dominique Belougne raconte que la jeune mère de famille de la tour H a "attendu près de 10 heures", le jour où les portes à digicodes ont été installées, pour pouvoir rentrer "chez elle, enfin ce que j'appelle un refuge...il n'y a même pas d'eau" soupire Dominique Belougne.

La lente recherche d'une solution à long terme

La voisine de Dominique, dans la tour F, est elle aussi une jeune mère de famille albanaise. Elle dit ne pas s'inquiéter de l'arrivée prochaine du digicode, car "la voisine est très gentille, elle m'aide tout le temps." Elle devra compter sur cette voisine, ou Dominique, pour lui ouvrir quand elle sera bloquée. Mais pour Dominique, ce n'est pas une solution à long terme : il voudrait que la mairie de Bègles et Villogia arrivent à un accord avec ces familles, pour une "régularisation, même de manière temporaire" afin de permettre la délivrance d'un badge ou d'un code pour les portes.

Dominique Belougne : "S'il n'y a pas un support légal, il n'y aura pas de solution" Copier

Dominique Belougne demande depuis presque deux mois la création d'une table ronde réunissant tous les acteurs du dossier, sous l'égide de la mairie de Bègles. Mais elle tarde à se mettre en place. Contactée, la municipalité de Bègles n'a pas souhaité réagir, ni donner de délai concernant l'organisation d'une table ronde. Les familles albanaises ne devraient pas être expulsées cet hiver, mais le bailleur social Vilogia a annoncé son intention de rénover les logements, dans le courant de l'année 2019. Toutes les familles risquent donc l'expulsion au printemps.