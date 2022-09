Citerne, puits à sec et système D : à La Rosière les habitants combattent toujours la sécheresse

"On avait déjà eu des problèmes d'eau, mais je n'ai jamais vu ça aussi tôt", assure Romain. Le jeune agriculteur sait de quoi il parle puisqu'il vit dans l'appartement situé au-dessus de la mairie de La Rosière, en Haute-Saône où l'eau du robinet ne coule plus depuis mi-juillet. La faute à un puits à sec. Un problème visible dans la quasi-totalité des habitations de la commune de la région des 1 000 étangs.

Une commune sans réseau d'eau

Il faut dire que la commune a une petite spécificité, puisqu'elle n'a pas de réseau d'eau. Ainsi chaque habitation obtient son eau via sa propre source ou son propre puit. "Depuis 4-5 ans, on a quelques problèmes d'eau, mais là, c'est que cet été, cela dure encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs la première fois que la mairie n'a plus d'eau", raconte François Mange, le maire de la commune. "90 % des habitations font face, soit à un manque d'eau, soit à une nécessité de se restreindre en consommation", poursuit-il.

Pour vivre à La Rosière, il faut être résilient et aimer se débrouiller soi-même

Pour affronter la problématique, les habitants s'organisent. Romain a ainsi installé une citerne depuis le mois de juillet. "Je vais ramener de l'eau aux personnes qui en ont besoin. On est solidaire", explique le jeune agriculteur chanceux, puisqu'il a trouvé des sources sur ses terres et pompe de l'eau, pour lui et les autres dans la rivière. "C'est un peu le système D ici. Et puis on a un restaurant, un centre équestre et une chevrière dans la commune", ajoute le maire. Ici chacun à l'habitude de se débrouiller. Ainsi, certains remplissent des bacs, ou récupèrent l'eau de pluie.

Denis David, un habitant d'un hameau de la commune lui s'en accommode depuis 18 ans. "Depuis deux mois, mon puit est à sec. Donc on a un système de vannes pour basculer sur des cuves enterrées de réserves d'eau de pluie. J'ai installé un système de filtration, un filtre utilisé par l'UNICEF en Afrique qui nous permet de boire cette eau. Moi je vis assez sereinement avec cela. On fait juste attention. Les recommandations que l'on voit à la télé me font rire car nous on fait toujours attention", sourit l'habitant.

François Mange, le maire de La Rosière se décarcasse pour trouver des solutions pérennes. © Radio France - Virginie Vandeville

Des solutions à trouver

Une situation qui devient tout de même de plus en plus compliquée avec les étés secs qui se multiplient assure François Mange. L'édile s'est mis en tête depuis quelque temps de trouver des solutions. Et elles ne sont pas nombreuses. Impossible pour lui de se rattacher à un réseau d'eau de communes voisines. "La commune est implantée sur plusieurs hectares. Et puis ce n'est même pas sûr qu'elles aient une quantité d'eau suffisante et puis cela coûte trop cher", déplore-t-il.

"On ne peut pas manquer d'eau toute l'année, surtout qu'en 2018, on avait un certain nombre de sources qui s'étaient taries. Cette année, ce ne sont pas forcément les mêmes. Alors j'ai fait des devis pour effectuer un forage commun entre la mairie, l'appartement de la mairie, le local technique et les deux maisons à proximité. Ce serait un système de syndic, ce qui permet de répartir la charge de la maintenance, des frais de l'électricité de la pompe qui va fonctionner. J'espère bien que cela donnera l'exemple à d'autres hameaux de la commune qui pourraient faire un forage et alimenter ainsi plusieurs maisons."

Mais cela à un coût, entre 15 et 20 000 euros précise le maire. "C'est un gros budget, mais si on n'a pas d'alimentation en eau, très certainement que la commune va mourir à terme."

Sécheresse : les zones concernées par des restrictions d'usages de l'eau © Visactu