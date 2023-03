Cityscoot à Nice, Saint-Laurent-Du-Var ou Cagnes-Sur-Mer c'est fini !

C'est la fin des Cityscoot, ces scooters bleus et blancs que l'on peut louer dans les rues de certaines villes de la métropole niçoise. La société annonce qu'elle n'a pas été retenue pour poursuivre son activité.

Cityscoot remercie les niçois et fait le bilan : 2 millions de trajets par an et le service est utilisé par 30 mille niçois en 5 ans. Reste à savoir maintenant si une nouvelle société sera choisie pour prendre le relais.

L'entreprise avait fait le choix des Alpes-Maritimes pour s'étendre en dehors de Paris.

Le service fermera précisément le 31 mars au soir, mais restera opérationnel à Paris, Milan et Turin.