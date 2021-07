Le service de location de scooters électriques Cityscoot arrive à Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var

Le service de location de scooters électriques en libre-service Cityscoot se développe sur la Côte d'Azur. Après Nice, ce service arrive à Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.

Les scooters électriques en libre-service de Cityscoot à Nice cartonnent. Le service de location de scooters électriques en libre-service Cityscoot, déjà présent à Nice depuis 2018, élargit, pour la toute première fois dans la région, sa zone de location à deux nouvelles municipalités : Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Cityscoot permet de disposer d’un scooter 24h/24 et 7j/7.

Les 500 scooters électriques déjà disponibles à Nice pourront désormais se rendre à Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du Var. La zone Cityscoot à Saint-Laurent-du-Var s'étendra du bord de mer à l'avenue Pierre Sauvaigo. Elle couvre ainsi Cap 3000, les Vespins et le centre-ville. À Cagnes-sur-Mer, la zone s'étendra du Cros de Cagnes jusqu'à l'hippodrome ainsi que le val Fleuri, le centre-ville et Polygone Riviera.

Comment ça marche ?

Il faut télécharger l’application Cityscoot, puis s’inscrire gratuitement et sans engagement. L’utilisateur doit ensuite repérer et réserver le Cityscoot de son choix. Le déverrouillage s’effectue à l’aide d’un code reçu. Il peut ensuite rouler librement et traverser la ville en toute liberté, sans polluer.

Une fois la course terminée, l’utilisateur peut se garer facilement sur une place de stationnement public au sein de la zone Cityscoot, puis terminer sa location à l’aide de l’application ou directement depuis le scooter.

Cityscoot dit avoir déjà séduit et fidélisé 17.000 utilisateurs niçois. Les Cityscoot sont majoritairement utilisés en complément des transports en commun pour des trajets type domicile-gare, travail-domicile etc. Le tout pour une location à partir de 0,22€/min.