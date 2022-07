L'Agence nationale du Sport, organe de l'Etat, investit dans l'installation de six nouveaux équipements sportifs en Dordogne. Il y aura notamment un skatepark à Neuvic-sur-l'Isle et un citystade à Mareuil-en-Périgord.

Citystade, skatepark, court de tennis : six nouveaux équipements seront construits en Dordogne

Les Périgourdins vont pouvoir se défouler. Six nouveaux équipements sportifs vont voir le jour grâce à l'investissement de l'Agence nationale du Sport, organe de l'Etat. Deux city-stades ont être installés à Mareuil-en-Périgord et à Saint-Germain-du-Salembre. Un skatepark va aussi faire son apparition à Neuvic-sur-l'Isle et une aire multisport à Calviac-en-Périgord. Brantôme va aussi recevoir un court de tennis couvert avec panneaux photovoltaïques. Des éclairages LED vont aussi être installés sur les infrastructures sportives.

En tout, l'enveloppe d'investissement en Nouvelle Aquitaine s'élève à 7 millions d'euros. L'idée avec cette politique est de valoriser la pratiques sportive, à deux ans des jeux olympiques en France.