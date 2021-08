VIDEO - Clairefontaine : 30 enfants de la Fondation du PSG dans l'antre des Bleus

Durant une semaine, trente enfants de sept à douze ans issus de deux clubs de football de Mantes-la-Jolie ont pu profiter du Centre National de Football à la Clairefontaine. Ce sont "Les Vacances Paris Saint-Germain" organisées par la Fondation PSG.

Expérience unique pour des jeunes venus de quartiers défavorisés

Les jeunes se sont entrainés sur l'un des dix terrains que compte le Centre National de Football. Celui en contre-bas du château de Clairefontaine où séjournent habituellement les Bleus.

On a vraiment une chance incroyable d'être ici, d'avoir des coachs du PSG. Des milliers d'enfants voudraient être à notre place alors on en profite - Victor, 10 ans

Les enfants s'entrainent chaque jour avec un programme millimétré : séance de football le matin, déjeuner, séance d'athlétisme par exemple l'après-midi, sans compter l'appel aux parents et les veillées ludiques.

Sur le terrain tout comme dans la résidence où logent les enfants, la devise de la Fondation Paris Saint Germain est inscrite partout : respect, fairplay et solidarité, les trois valeurs de la Fondation.

On apprend à devenir plus mature. C'est le football d'une autre manière parce qu'il y a la discipline. - Malik, 10 ans

Grâce à la Fondation PSG, les familles payent 100 euros pour ce séjour tout compris. "On reste dans l'aspect social et amusement" explique Ronan Laclavière, directeur des "Vacances Paris Saint-Germain". Il rappelle que ce n'est pas un recrutement mais bel et bien des vacances pour ces jeunes qui appliqueront dans leurs clubs les nouvelles techniques apprises durant leur séjour.