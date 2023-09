Clap de fin pour la plage des Deux Rives à Nancy, une fréquentation en baisse

La fin de l'été se concrétise à Nancy avec le démontage de la plage des Deux Rives depuis lundi 4 septembre. Le bilan de cette troisième édition est mitigé à cause de la météo. Selon les estimations de la métropole, 115.000 personnes ont profité des infrastructures pendant deux mois et demi, et 31.500 baigneurs ont été comptabilisés grâce à un système de bracelets. Globalement, c'est 50.000 personnes de moins par rapport à l'année 2022.

Mais pour Hervé Féron, vice-président en charge des sports à la métropole du Grand Nancy, c'est un chiffre tout à fait encourageant, vu les "caprices de la météo". "Quand j'y suis allé, pour voir, je n'ai entendu que des gens satisfaits. Cette réussite populaire, c'est une forme de plébiscite", s'enthousiasme l'élu. Pour Hervé Féron, cette baisse de fréquentation ne doit pas remettre en question le renouvellement de cette opération en 2024. "Je suis sûr que ce n'est pas l'intention de Mathieu Klein, et je défendrai la continuité."

L'espace détente de la Méchelle va être remplacé par une fan zone , à l'occasion du lancement de la coupe du monde de rugby vendredi 9 septembre. Un écran de 20 m2 sera installé pour la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande. 2.000 spectateurs pourront regarder le match.

Comme en 2022, l'eau des bassins de la plage des Deux Rives va être traitée et réutilisée , notamment pour la 20ème édition du Jardin Ephémère place Stanislas à Nancy à partir du 29 septembre.