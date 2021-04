Dernier jour pour le budget participatif de la ville du Mans

Pour la troisième année consécutive, la ville du Mans a lancé un grand appel à destination des habitants afin qu'ils puissent proposer des projets pour améliorer leur ville. La plateforme numérique en charge de recueillir les idées, ferme ce vendredi 23 avril à minuit. Pour l'instant 350 propositions ont été émises par les Manceaux et la thématique de végétalisation proposée cette année par la ville a eu un véritable succès selon Abdellatif Ammar, adjoint au maire en charge de la vie des quartiers et de la participation citoyenne.

On se retrouve avec 61% de projets liés aux espaces verts et à la nature en ville. En plus les projets sont très originaux. Entre les jardins flottants, l'installation de structures végétales, ou les arbres à balançoires j'ai été agréablement surpris par la diversité des idées pour rendre le Mans encore plus vert.