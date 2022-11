Paris : le club de pétanque du CLAP de Montmartre menacé d'expulsion

Les 5.000 signatures ne sont plus très loin pour la pétition de soutien au CLAP . Depuis fin septembre, le Club Lepic Abbesses Pétanque est menacé d'expulsion. Depuis 50 ans, le CLAP occupe un terrain de l'avenue avenue Junot à Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Un petit paradis avec huit terrains que seuls les 257 licenciés peuvent occuper. Le 30 septembre, la Mairie de Paris a lancé un appel à projet pour la parcelle situé le long de l'avenue Junot "en vue de l’octroi d’un titre d’occupation du domaine public".

Au club, les adhérents sont soucieux.

"J'ai pas envie d'aller dans un Ehpad tout de suite moi"

Plonger dans le CLAP c'est d'abord monter l'avenue Junot puis au 23, franchir un immense portail, passer une petite porte, le tout accompagné par les sons des boules de pétanque qui claquent. Huit terrains se présentent dans ce lieu à la verdure flamboyante qui vit pétanque depuis 1972. Là, on y voit des trentenaires s'enflammer sur une partie serrée, un peu plus loin une triplette mixte s'affronte et bien au chaud à la buvette café à la main il y a "Le Doc" bientôt 88 ans et licencié au club depuis la création "je viens le plus souvent possible au CLAP. Ca me rappelle la belle époque de Montmartre, ici il n'y a pas de discrimination. Après ma lecture du matin, dès qu'il y a un rayon de soleil je monte, j'y retrouve mes ami(e)s et je profite de ce cadre magnifique."

Un lieu d'exception dans paris © Radio France - Bruno Salomon

Non loin du "Doc", Claudie, pétillante retraitée, attend son tour pour débuter une partie. Dès que l'on évoque avec elle la possibilité d'expulsion du CLAP, elle s'empourpre "ça m'embête...pour ne pas dire un gros mot et je suis prête à faire de la résistance. Je vais devenir "mamie fait de la résistance" pour que le club reste ici. Je n'ai pas envie d'aller dans un Ehpad tout de suite moi et j'ai besoin d'aller dans un lieu où il y a de la vie et ce club est le lieu tout désigné."

Sur un terrain annexe, Frédéric joue avec des amis. Ce restaurateur qui travaille proche de la Butte Montmartre vient jouer régulièrement "on a peur de voir fermer le CLAP. C'et un peu dommage qu'un lieu comme celui-là qui est très important pour la vie de quartier soit menacé et qu'on doive se battre administrativement et à prouver l'intérêt d'un tel lieu qui devrait être préservé par tout le monde."

Pourquoi cet appel à projet ?

Passé l'émotion, il faut tenter de comprendre pourquoi la Mairie de Paris a lancé cet appel à projet pour ce terrain non constructible. Depuis 1972, le CLAP, avec l'aval de la Direction des parcs et jardins, s'est installé sur un terrain de 750 m2 laissé à l’abandon et occupe le lieu a titre gratuit (il doit juste entretenir parfaitement les jardins). Un lieu chargé d'histoire puisque le quartier était surnommé le "maquis de Paris" tellement la végétation était dense à l'époque. Précision importante, aucune convention n'existe pour justifier l'occupation du terrain d’un commun accord avec la municipalité, "cela fait pourtant plus de cinq ans qu’on demande de faire cette convention".

Problème, il y a quelques mois, la mairie a reçu une proposition de projet d'un voisin des terrains de pétanque ("l'hôtel particulier"). Une démarche qui oblige la municipalité à lancer cet appel à projet, la suite nous est expliquée par Jean-Philippe Daviaud (conseiller de Paris, délégué auprès du Maire du 18e chargé du commerce) : "depuis 2017, il y a une ordonnance dite "ordonnance Sapin" qui dit que toute usage du domaine public donne lieu à une mise en concurrence pour établir ensuite une concession." Et l'élu de préciser "J'entends certains dire que la ville veut "virer le CLAP", ce n'est pas notre souhait ! Nous attendons que le club dépose son dossier, et compte tenu de sa connaissance des lieux, de son activité déjà ancienne, il se peut que le dossier marque sa singularité et qu'il soit le meilleur projet."

Projet à venir

Depuis que l'appel à projet est sorti dans la presse, le club se mobilise. Manifestation, pétition, mais aussi ce samedi un buffet campagnard pour s'ouvrir au quartier. Car ce qui est parfois reproché au CLAP, c'est un peu d'entre-soi, pas facile de devenir licencié de ce club et de jouer dans ce lieu magique. Alors pour mettre les chances de son côté, le CLAP a décidé de changer l'organigramme de son association avec un nouveau bureau et surtout avec une idée bien précise du dossier qu'il va déposer avant le lundi 29 en mairie. Maxime Lioger est le responsable communication du CLAP : " Notre projet est sportif, associatif. L'idée est de maintenir le lieu tel qu'il est. Ensuite on veut s'ouvrir encore plus aux autres associations. On veut faire participer les plus jeunes et le mot d'ordre est de s'ouvrir encore plus aux autres." Chose importante, en cas de mise à la porte le club n'a aucune solution de repli pour ses 257 adhérents.

Le 28 novembre, une date importante

Lundi 28 novembre avant 17h, toute personne ayant un projet "qui tourne autour de la pétanque" pour cette parcelle avenue Junot doit déposer un dossier en mairie. La suite se déroulera en trois phases avec d'abord la constitution, avant fin janvier 2023, d'une commission afin de statuer. S'en suivra l'attribution définitive du lieu au lauréat vers la fin avril, en attendant la délibération définitive au Conseil de Paris.