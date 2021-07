Clap de fin pour le premier Service National Universel de l'Indre

Le SNU, le service national universel, s'est achevé ce vendredi. Il avait lieu pour la première fois dans l'Indre, à Châteauroux. Pendant deux semaines - du 21 juin au 2 juillet - 105 jeunes volontaires, filles et garçons, entre 15 et 17 ans de la région Centre-Val-de-Loire, se sont retrouvés au lycée agricole Naturapolis. Deux semaines d'activités physiques pour développer la cohésion du groupe. Au programme aussi, des ateliers sur la sécurité routière, le code de la route ou encore les gestes qui sauvent... Ce vendredi, une cérémonie de clôture avait lieu place de la République à Châteauroux. L'occasion de demander aux jeunes ce qu'ils ont pensé de ce SNU placé sous le thème du "progresser ensemble".

Léna, 17 ans, n'en garde que du positif : "Ça s'est très bien passé. Au début j'avais un peu d'appréhension parce qu'on ne connaît personne. On a toutes des caractères différents mais on a su s'intégrer, on a réussi à bien accepter tout le monde. Finalement, il y a eu beaucoup de cohésion dans notre groupe. On a toutes la joie de vivre et le sourire et tous les jours c'était un plaisir d'être avec elles." C'est sa mère qui lui a proposé de faire le SNU mais Léna a tout de suite accepter : "Je veux travailler dans les forces de l'ordre, ça m'a donc permis d'avoir plus d'informations sur mon futur métier."

Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, a remis leurs certificats de SNU à tous les jeunes présents lors de la cérémonie de clôture. © Radio France - Kathleen Comte

Parmi les souvenirs qui l'ont particulièrement marquée : celui du Tour de France. Tous les jeunes du SNU de l'Indre ont pu y participer comme le raconte Léna : "On avait des gilets orange pour signifier notre présence et on surveillait un peu les gens au niveau des barrières. On était aussi là pour mettre l'ambiance. C'était vraiment bien. C'était une expérience à vivre."

Les 105 jeunes qui ont participé venaient du Cher, du Loiret et de l'Eure-et-Loire. Parmi eux également, il y avait Vlad, 16 ans, qui raconte son souvenir le plus marquant : "C'est le parcours du combattant. On a fait plusieurs parcours avec plusieurs obstacles. Ça reste gravé dans la mémoire. C'était assez sportif. C'était assez dur mais j'ai quand même réussi du coup je suis assez content. _J'ai surpassé mes limites_. Je suis devenu un peu plus courageux et un peu plus sociable."

"On est devenus une famille"

Matthew ressort grandi de son expérience : "J'ai passé deux semaines sans mes parents et sans mes frères, sans ma famille et c'est une expérience, une première expérience pour moi. Avant le SNU j'étais dans mon coin et solitaire maintenant je m'ouvre aux autres plus facilement. Avant, je me méfiais beaucoup et maintenant je sais que toutes les personnes ne sont pas mauvaises."

Et qu'en est-il du côté des encadrants ? Gérard Touchet, directeur du séjour de cohésion du SNU dans l'Indre et François Schmitt, chef de projet SNU pour l'Etat nous racontent respectivement ce qui les a le plus marqué chez ces jeunes. Ecoutez-les.

Les encadrants et organisateurs ont été bluffés par les jeunes participants. Copier

Tous les deux précisent que les 105 participants volontaires avaient un profil très différent. Certains n'étaient jamais partis plusieurs jours loin de leur famille. D'autres n'étaient plus scolarisés, d'autres encore étaient en apprentissage. Une diversité qui s'est retrouvée aussi du côté des encadrants : 21 encadrants étaient présents pendant ces deux semaines dans l'Indre. Parmi eux, des étudiants qui se destinent à l'enseignement, des éducateurs sportifs, des anciens pompiers professionnels etc.

Une édition 2022 du SNU à Châteauroux est prévue. © Radio France - Kathleen Comte

Une expérience positive donc et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, plusieurs jeunes ont l'intention de poursuivre après via une mission d'intérêt générale, la deuxième phase du SNU, là encore sur la base du volontariat. Ces missions de 84 heures pourront s'effectuer en continue ou pourront être réparties sur l'année. Ces missions pourront s'effectuer, par exemple, dans les services de la préfecture ou de la gendarmerie ou bien encore dans différentes associations. La troisième phase du SNU se traduit par un engagement plus long comme par exemple dans la réserve civile ou le service civique par exemple, une fois les jeunes ayant atteint leur majorité.

Une expérience qui s'est tellement bien passée qu'une édition 2022 du SNU - là encore à Châteauroux - est prévue. En tout, en France, pour cette édition 2021, 18 000 jeunes volontaires se sont inscrits, dont 55% de filles.