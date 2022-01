Clara Luciani, marraine de "la maison des femmes" à Marseille

Avec déjà, trois féminicide commis depuis le début de l'année 2022, c'est peut dire que la cause des "violences faites aux femmes" est d'actualité. A Marseille, une tout nouvelle structure a été ouverte en début d'année, au sein de l'hôpital de la Conception: "la maison des femmes Marseille Provence", structure d'accueil, de soins mais surtout une maison où l'on oriente les femmes victimes de violences de la part de leurs conjoints.

Ca donne du sens à ma vie et à ma musique de m'engager auprès des femmes victimes - Clara Luciani

Qui mieux de Clara Luciani pouvait représenter ces femmes qui sont abusées, violentées et tuées ? la chanteuse martégale s'est depuis longtemps emparée du sujet dans ses chansons (La grenade, Cœur), alors, elle n'a pas hésité quand on lui a proposé de devenir la marraine de la maison des femmes à Marseille. Lors de la visite des lieux elle a notamment pu retenir que 40% des femmes ont été victimes de violences, et que 93000 ont été l'objet de viols ou de tentatives.

"Seules 10% des femmes victimes de violences portent plainte" - Florence Bretelle, gynécologue et chef de service de la maison des femmes

On se souvient qu'en 2018, Emmanuel Macron avait déclaré "grande cause nationale" la lutte contre les violences faites aux femmes, l'an dernier 113 d'entre elles ont encore été tuées par leurs conjoints.