Classe géante installée sur les Champs-Elysées pour la plus grande dictée au monde

Une classe à ciel ouvert de 6600 mètres carrés. Sur les Champs Elysées, 1700 pupitres d'écoliers avaient été installés ce dimanche après-midi pour accueillir les participants aux dictées. La première était issue des Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, la deuxième était plus contemporaine et la troisième plus sportive. Trois textes pour établir un record celui de la plus grande dictée du monde.

Cumul de pièges : crécelles, lices

Avec un peu de retard, la sonnerie retentit sur des Champs-Elysées en tout début d'après-midi, étonnamment la plus grande avenue du monde est presque silencieuse malgré la foule. L'heure est à la concentration. "Qui n’a pas vu Avignon du temps des Papes, n’a rien vu." La première phrase rassure, pas de difficulté insurmontable, le maître de cérémonie, le journaliste Augustin Trapenard continue sa lecture. C'est alors que les pièges de la troisième phrase s'accumulent : "c'étaient" , "les lices", "les crécelles des frères quêteurs"...

"Parfois, j'ai écrit au pif."

Résultat, Yasmine, étudiante totalise 15 fautes, Nathalie assistante de direction neuf, mais un selfie sur les Champs avec sa copie la console. Christophe affiche avec un grand sourire seulement quatre fautes. "J'ai parfois écrit au pif, j'ai eu de la chance", concède-t-il.

