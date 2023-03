Classement des lycées : il n’y a "pas d’éducation de classe", selon le proviseur du lycée Daudet à Nîmes

Il risque d’être très commenté, en voiture ou à table par les parents et les enfants. Le classement des lycées vient de tomber. Un classement dominé par les établissements privés, si l’on ne tient compte que d’un seul critère : le taux de réussite au baccalauréat. Ainsi, deux lycées alésiens arrivent 1er et 2e, La Salle et Bellevue, la 3e place revenant à Saint-Vincent-de-Paul, à Nîmes. Une surreprésentation du privé, donc en tête du classement, qui pourrait déclencher ce genre de raisonnement : il existe bel et bien une instruction de classe.

Une idée contre laquelle s’élève Pascal Lorblanchet. "Effectivement, je ne suis pas d’accord, dit-il. Peut-être que par rapport au public, il existe, dans le privé une diversité sociale qui est moins importante et qui, du coup, offre plus de facilités aux élèves. Mais l’enseignement national public a à cœur de faire réussir tous ses élèves", poursuit le proviseur du lycée Daudet, résultat à l’appui.

En effet, son établissement est le premier lycée public du Gard à apparaître sur le podium du palmarès, à la 4e place. Il affiche un taux de réussite de 97% au baccalauréat. "On a la volonté d’être dans une bienveillance, une écoute, un conseil à l’égard des élèves. Aujourd’hui, le Bac n’est plus seulement le fait d’obtenir un diplôme qui sanctionne une fin d’étude, c’est surtout, maintenant, une ouverture vers l’enseignement supérieur.

