Claudette Fesquet de retour dans les arènes pour la première corrida de la Féria de Nîmes

Claudette Fesquet n'est autre que la fille de Ferdinand Aymé, qui fut le directeur des arènes de Nîmes de l'après-guerre à 1979. A la création de la Féria, en 1952, elle a 14 ans. Son père lui propose d'être alguazil d'apparat avec son amie Madé Martini Raucoule, la grand-mère du torero nîmois Raphaël Raucoule, El Rafi. " Mon père nous avait ramené des costumes andalous confie-t-elle. Il souhaitait qu'on fasse le paséo avec mon amie Madé aux côtés de Loulou Heyral qui était l'alguazil. Croyez-mois, c'est stressant ! Quand on arrive dans les arènes qui étaient combles... J'étais pressée de retourner au toril. A cette époque-là, il n'y avait pas de femmes. Elles étaient interdites dans le burladero. Ca a changé, Dieu merci !"

Claudette Fesquet se souvient de son paséo dans les arènes Copier

Afficionada toute sa vie

A 84 ans, Claudette Fesquet est toujours une afficionada convaincue. Sa passion pour les taureaux est toujours là. "Je suis née là-dedans depuis toute petite. J'allais aux arènes et j'aime toujours les corridas. C'est une émotion qu'on peut ressentir à une corrida. Des toreros m'ont donné la chair de poule. Le taureau, c'est spécial. Il ne faut pas le comparer à un autre animal. C'est beau un taureau, mais ça tue. Dans la famille, on adore les animaux et j'adore les corridas. Ca ne s'explique pas. On le ressent ou on ne le ressent pas." Ce vendredi 3 juin, pour la première corrida de la Féria de Nîmes, elle sera dans les arènes. Pour voir El Rafi toréer. Ca sera sans Madé, son amie disparue. "Quand Rafi rentre en piste, je regarde en me disant "j'espère qu'elle va nous le protéger."

Claudette Fesquet est toujours aussi attachée aux corridas Copier