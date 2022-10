Claudette, fidèle supportrice du FCSM, est décédée

Elle était l'une des plus fidèle supportrice des jaunes et bleus. Claudette est décédée à l'âge de 71 ans. Le FC Sochaux Montbéliard a annoncé lui rendre un hommage pour le prochain match à Bonal contre Quebilly le 22 octobre. Sa dernière fois à Bonal remonte au 19 avril, pour le match contre Toulouse. Toujours avec son chapeau de paille aux couleurs jaune et bleu, toujours avec le Supporter Club, elle venait à Bonal depuis 1970.

Elle avait reçu un maillot en 2019 pour ses 49 ans à l'époque de fidélité au FCSM.