Gradignan, France

Au deuxième jour du mouvement dans les prisons françaises, à l'appel de tous les syndicats, La colère des surveillants de prison a été ravivée par deux nouvelles agressions de leurs collègues : lundi soir à Mont de Marsan, et mardi matin matin à Tarascon, dans les Bouches du Rhône, où un surveillant a reçu un coup de poing , des agressions commises à chaque fois par des détenus radicalisés.

Comme la veille, la maison d'arrêt de Bordeaux- Gradignan a de nouveau été bloquée ce mardi. Une cinquantaine de gardiens se sont mobilisés au plus fort de la journée . Clémence, membre du SPS, le Syndicat Pénitentiaires des Surveillants, exerce le métier de surveillante de prison depuis bientôt dix ans. Cela fait cinq ans qu'elle travaille au quartier hommes à Gradignan, après avoir été en poste à la prison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

France Bleu Gironde : Êtes-vous , vous aussi, confrontés au quotidien à la violence des détenus ?

Clémence : Ce sont des violences qui commencent par des bousculades, des insultes, tous les jours, une violence physique ou morale. A chaque prise de service, on a la boule au ventre.Et évidemment, ça a des répercussions lorsqu'on rentre chez nous le soir, sur nos vies de familles. On revient, on est stressés, angoissés, fatigués nerveusement, c'est un métier qui use moralement.

Vous sentez-vous armés face à cette violence ?

Pas du tout. On sent qu'on n'est pas suivis , que la réponse pénale n'est pas suffisante. On se sent quand même abandonnés face à ces agressions, qui ont tendance à être considérées comme normales, à la fois par notre hiérarchie et par l'opinion publique. L'idée la plus répandue, c'est qu'on est payés pour prendre des coups. Or, non. Bien sûr, on est formés à des techniques d'auto-défense, mais en l'occurrence, nous n'avons que des sifflets pour nous défendre. Quand comme moi, on est une femme dans un quartier hommes .... Clairement, un sifflet face à des détenus violents, et qu'on sait violents, c'est insuffisant.

"Pas les moyens de gérer les détenus radicalisés"

Que demandez-vous concrètement pour mieux exercer votre profession ?

Tout simplement, des moyens pour travailler correctement, d'abord du point de vue de la sécurité. On parle beaucoup des détenus radicalisés, on sait que dans les prochains mois, on en aura de plus en plus. Notre formation pour apprendre à reconnaître certains signes de radicalisation dure une journée. Mais comment fait-on pour les gérer au jour le jour ? 80% des détenus radicalisés sont aujourd'hui en détention normale. Mais on ne les gère pas différemment des autres détenus.

Le piquet de grève devant la maison d'arrêt de Gradignan © Radio France - Pierre-Marie Gros

Réclamez-vous également des effectifs supplémentaires ?

Oui, aussi. Nos effectifs sont insuffisants, et en plus, nous sommes en surpopulation carcérale. Ces détenus radicalisés, on ne peut pas les gérer convenablement. On est sans arrêt débordés, untel ou untel à accompagner à la douche , etc .... On nous demander d'observer au quotidien, pour voir s'il n'y a pas de changement de comportement . On ne peut pas le faire, on est noyé dans la masse de travail.

Souffrez-vous d'un manque de reconnaissance ?

Oui, c'est important, la reconnaissance de notre travail. C'est un métier qui est mal connu, l'administration pénitentiaire est volontairement opaque, on est victime d'énormément de clichés. J'entends notre Garde des Sceaux dire qu'elle ne cédera pas à notre émoi. Mais notre malaise est bien plus profond que ça. Sur la dernière promotion d'élèves surveillants, la moitié a démissionné en cours de scolarité, preuve qu'il y a quand même un problème. Il faut parler salaires aussi : en début de carrière, un surveillant de prison est payé 1 400 euros par mois. Venir se faire agresser, insulter tous les jours pour 1 400 euros par mois, ce n'est pas un quotidien convenable.