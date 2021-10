Clément Jean, tétraplégique et médecin malgré tout

17h. Dans un petit amphithéâtre d'un bâtiment de la faculté de médecine de Grenoble, un homme de 29 ans s'apprête à soutenir sa thèse de doctorat en médecine. Sans trop de stress et avec un énorme sourire. Clément Jean, originaire de Chapeiry en Haute-Savoie, est tétraplégique depuis un accident de plongeon dans le lac d'Annecy en 2013, mais ça n'a arrêté ni ses études ni sa volonté de "prendre du plaisir". Il a aussi fait depuis son accident de la plongée sous-marine et du parapente. Sa première ordonnance : croquer dans la vie à pleines dents !

Clément Jean la première question qui vient à l'esprit c'est comment d'un parcours au départ assez douloureux, on fait une réussite. En médecine il y a beaucoup de candidats et finalement peu d'élus?

En fait, j'étais déjà dans la voie parce que mon accident est arrivé entre ma troisième et ma quatrième année. J'étais déjà "embranché" et je n'avais plus qu'à continuer, ce qui aide déjà pas mal. Après je pense que j'ai puisé dans mon entourage beaucoup d'énergie et de soutien qui m'ont permis de me fixer des projets et d'arriver à les concrétiser.

Après un accident comme le votre on pourrait se dire "Je laisse tout tomber et je fais autre chose". On pourrait légitimement être abattu...

Oui, c'est sûr. Bien sûr c'est douloureux. Bien sûr au début il y a une phase où il faut se faire à de gros changements et essayer de se reconstruire. Mais après, moi, je ne me voyais pas dans ma vie faire juste handicapé. Du coup pour moi, ça a été.... Je ne suis même pas posé la question à vrai dire.

Il vous a fallu combien de temps après l'accident pour reprendre le cycle des études?

Pas beaucoup. Mon accident c'était en août et du coup les premiers partiels de l'année - je suivais les cours sans les suivre bien sûr, parce que j'étais hospitalisée en centre de rééducation - mais je me disais tiens, j'aimerais quand même bien y aller. J'y suis allé avec un cathéter dans le bras parce que je sortais d'une complication infectieuse etc... Mais pour moi c'était important de garder quand même un pied dedans. En fait je me suis jamais vraiment écarté de mes projets.

Est ce que vous allez par contre pouvoir être le médecin que vous vouliez être? Parce qu'il y a évidemment des disciplines qui ne vous sont plus accessibles.

Ah oui, bien sûr. Je m'orientais initialement plutôt vers de la médecine générale et du coup, là, je me retrouve à soutenir une thèse pour devenir spécialiste en radiologie. Il y a eu du changement, mais déjà, je pense que dans la vie il faut savoir s'adapter. Je me suis surtout posé la question de ce que je pouvais encore faire en ayant à cœur d'être et de rester dans de la "clinique". Du coup la radiologie s'est imposée rapidement comme comme un choix logique et de plus, une discipline qui m'intéressait, c'était parfait.

Cette volonté que vous avez montré dans vos études de médecine, vous l'avez aussi dans vos loisirs. Depuis votre accident de plongeon, vous avez fait de la plongée et du parapente. Par quelle volonté et comment ?

Comme ça. Ce sont des plaisirs et donc forcément c'est attrayant. Certes j'ai fait un accident de plongeon - j'ai plongé la tête la première là où il n'y avait pas de fond - mais après effectivement j'ai fait de la plongée sous marine. C'est un autre registre. Et puis oui du parapente... Ce sont des loisirs que j'aimais déjà avant l'accident et du coup, je n'ai pas changé. Mise à part la paralysie, moi ça continuait à me fasciner.

Ce qui nous fascine, ce qui nous questionne nous c'est comment on fait de la plongée en étant privée de l'usage de ses jambes et avec un usage très limité de ses bras ?

Eh bien avec, encore et toujours, une question d'entourage. Tout seul on n'arrive à rien et une fois qu'on est entouré de plein de monde en fait on peut tout faire. En plongée il y avait avec mois trois personnes qui m'aidaient. Après on est passé à deux. Puis à la fin, on a même essayé une seule personne sous l'eau avec moi et finalement, on s'est rendu compte que ça allait très bien. Pour le parapente, c'est pareil. Chaque fois il y a une émulation et plein de personnes qui s'agrègent autour de moi et on fini par avancer petit à petit sur les projets.

Mais là en parapente vous avez fait un vol seul l'été dernier ! Vous décollez avec le fauteuil ?

Oui, un fauteuil spécial qui a été entièrement étudié. Il y a aussi une méthode de pilotage un peu particulière, adaptée à mes capacités de mouvement. Et finalement, ça a bien marché et c'était un grand moment de plaisir.

J'imagine qu'ils font du bien ces moment de plaisir

Le plaisir c'est central. Il faut prendre du plaisir.