Clermont-Ferrand, France

L'inauguration de cet "Oppidum" à Clermont-Ferrand est prévue le 14 juillet. La nouvelle a très vite fait le tour de la ville et des réseaux sociaux. Certains internautes, proches de l'extrême gauche, ont interpellé le maire et le préfet du Puy-de-Dôme pour "empêcher" cette ouverture. Ce jeudi Olivier Bianchi, a dénoncé "solennellement" l'implantation de ce mouvement "clairement d'obédience fasciste (...) Ils arrivent à Clermont-Ferrand au moment où l'un de leurs principaux dirigeants est jugé à Lyon pour incitation à la haine et apologie de crimes contre l'humanité", souligne le maire dans un communiqué. Il en appelle au préfet du Puy-de-Dôme pour faire respecter l'ordre.

NON au Bastion Fasciste à Clermont-Ferrand ! pic.twitter.com/Ttxy3UJJXg — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) June 28, 2018

Le Bastion Social se dit être un mouvement nationaliste révolutionnaire. Il est né à Lyon et il a depuis inauguré des locaux dans plusieurs grandes villes du pays à Lyon, Chambéry, Strasbourg ou en encore Aix-en-Provence. Steven Bissuel, son président, ne comprend pas la réaction du maire socialiste de Clermont-Ferrand : "Eux se veulent défenseurs de la démocratie et nous, nous n'aurions pas droit de nous exprimer? " Steven Bissuel assure vouloir attaquer en diffamation le communiqué de ce dernier.

Ils ne veulent pas que l'on s'exprime ? On se croirait dans une pensée totalitaire soviétique !" Steven Bissuel, président du Bastion Social

"Ce qui dérange ces gens, c'est qu'ils n'acceptent pas que des Français refusent de se rendre. Nous, nous défendons les identités" lance fièrement le président du Bastion Social.

Mercredi deux responsables du Bastion Social ont été condamnés à Marseille à six mois de prison et écroués pour des violences fin avril. Steven Bissuel est par ailleurs poursuivi à Lyon pour "incitation à la haine raciale" et "apologie de crime contre l'humanité". Le tribunal doit rendre son jugement le 16 août.