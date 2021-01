Cléré-les-Pins : les habitants de la commune tourangelle bénéficient enfin de la 4G

Grâce à l'installation d'une antenne 4G, les habitants de Cléré-les-Pins, au nord de Langeais, bénéficient enfin d'un réseau mobile 4G. Un réseau de plus en plus nécessaire en milieu rural.

Ce simple pylône de ferraille, haut de 25 mètres, change la vie des habitants de Cléré-les-Pins. La commune rurale au nord de Langeais dispose depuis octobre d'une antenne 4G, installée par l'opérateur Orange. "Avant, je ne captais pas, et maintenant je capte avec mon téléphone portable, où que je sois dans la mairie, et même dans la cave", constate Benoît Barot, maire de la commune.

Les habitants de plus en plus demandeurs d'une bonne couverture Internet

Jusqu'ici, Cléré-les-Pins disposait de répéteurs qui amplifiaient les signaux d'antennes voisines. Désormais, l'antenne installée au bord du terrain de football permet d'émettre en 2G, 3G et 4G, dans un rayon de quatre kilomètres. Un vrai plus pour les habitants. "Avec la période que nous vivons, les gens sont de plus en plus demandeurs d'une bonne qualité de téléphonie et d'Internet", remarque Benoît Barot.

Une demande en hausse qui contraint les opérateurs à investir pour mailler les territoires ruraux en 4G. "Tous les usages numériques se développent. Il faut qu'on apporte un bon réseau, à l'intérieur des lieux de vie et des lieux de travail", explique Frédéric Nicolas, directeur en charge des relations avec les collectivités locales chez Orange.

Plus de zone blanche en Touraine, mais encore des zones grises

L'opérateur a d'ailleurs d'autres projets d'antennes dans le département, comme dans les communes voisines d'Ambillou ou d'Avrillé-les-Ponceaux. L'objectif ? "Veiller à ce que les zones rurales disposent d'un service aussi qualitatif que les zones urbaines, et qu'aucun territoire ne soit oublié", souligne Frédéric Nicolas.

Si la Touraine n'a plus aucune zone blanche à proprement parler, il existe encore des zones grises, où il est difficile de capter à l'intérieur des habitations. Exclusivement des zones rurales, comme le Sud-Touraine, le Bouchardais ou au nord de Langeais. Les opérateurs développent donc des projets de déploiements de la 4G, avant d'installer des antennes 5G.