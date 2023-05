Clermont : des commerçants excédés par les nuisances dans la galerie Auchan Nord

Des jeunes qui font du scooter dans la galerie marchande Auchan Nord, à Clermont, avec des clients qui déambulent en même temps : c'est le contenu d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

Cette scène ne surprend pas Marie-Jo, une cliente qui vient souvent ici. "J'ai déjà vu un jeune avec une petite moto, qui se baladait" à l'intérieur du centre commercial , explique-t-elle. "Il y avait les vigiles à côté qui ne disaient rien, j'ai trouvé ça bizarre."

"C'est à nous de nous pousser !"

C'est une situation qui se répète, selon un pharmacien : "Ils prennent des petites motos, ou alors des caddies et font la course. C'est à nous de nous pousser !" Ce n'est pas le seul problème, explique l'une de ses collègues : "Des fois, ils fument du shit devant le magasin, je leur dis que ce n'est pas possible, que les femmes enceintes, les personnes âgées ou les asthmatiques ne peuvent pas supporter !"

Néanmoins, cette commerçante estime que le dialogue n'est pas rompu avec les jeunes : "Quand on leur parle calmement, avec tolérance, ils arrivent quand même à comprendre. On leur dit "S'il vous plaît les garçons, pensez aux personnes âgées, aux bébés, aux enfants !""

Une aile du centre commercial Auchan Nord. © Radio France - France Bleu

Une aile presque déserte

Sur l'aile du magasin où les commerçants se plaignent des nuisances, c'est une succession de rideaux de fer baissés : une bijouterie, un salon de coiffure et une salle de sport ont définitivement fermé. "Vous rentrez, c'est comme si c'était un "No man's land", il y a des bêtises qui se font puisqu'il n'y a pas de surveillance, il n'y a personne !" estime Xavier, qui tient un point d'information.

Certains commerçants affirment que c'est au directeur du magasin Auchan de prendre les choses en main, notamment en renforçant ses équipes de vigiles. Sollicitée, la direction de l'hypermarché a décliné notre demande d'interview.