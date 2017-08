Clermont-Ferrand : l'espace commercial de Bouygues Immobilier installé sur le site de l'Hôtel-Dieu

La modernité de la structure d'accueil tranche avec l'architecture des bâtiments classés de l'Hôtel Dieu. Si le chantier va encore durer plusieurs années sur le site, Bouygues Immobilier souhaite attirer les futurs acquéreurs de logements dès le mois d'octobre prochain. Et ça se voit!

Elle ne passe pas inaperçue et de nombreux Clermontois et autres curieux ne peuvent s'empêcher de ralentir, voire de s'arrêter, pour observer ce drôle d'ovni gris métal planté à proximité du Boulevard Charles De Gaulle. La structure du futur "espace commercial" de Bouygues Immobilier a été transportée par camion et les ouvriers s'affairent désormais à la rendre opérationnelle d'ici le mois d'octobre.

4 000 euros le M²

Des commerciaux seront sur site pour informer les investisseurs potentiels pour y habiter ou investir. Plus d'une centaine de biens immobiliers seront proposés dès octobre pour toutes les typologies (du T1 au T5) et tous les budgets dans des gammes de prix avoisinant les 4.000 euros le M². Au total, un millier de logements seront construits. Les premiers résidents sont attendus en 2020 dans le futur quartier de l'Hôtel-Dieu. L'occasion de faire le point avec Nicolas Brossier, directeur du Grand Projet Hôtel-Dieu chez Bouygues Immobilier.

Cet espace commercial est la partie visible de l'iceberg clermontois. La friche de 4,6 hectares est le théâtre d'un chantier permanent depuis décembre 2016. Période de démarrage des travaux préalables qui se déroulent sans retard de calendrier. Le curage (désamiantage) et la démolition des bâtiments sont toujours en cours. Début 2018, une campagne de diagnostics d'archéologie préventive doit être lancée. Avant une phase importante courant 2018 : celle des travaux d'aménagement des voiries. Des futures rues in-situ qui seront ensuite rétrocédées à la ville.

Bibliothèque communautaire en 2022

A terme, c'est un nouveau quartier qui va voir le jour, avec des logements, des bureaux, des commerces, des espaces verts. Mais aussi future bibliothèque communautaire, dont la livraison est prévue en 2022. Le réaménagement total du site de l'Hôtel-Dieu ne sera pas achevé avant 2025. Bouygues Immobilier s'est engagée à ne pas "bétonner" le site inscrit dans le patrimoine clermontois.