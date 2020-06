Clermont-Ferrand : des accueils de loisirs et des séjours apprenants cet été pour les enfants

Dans le respect des règles sanitaires, les jeunes clermontois nés entre 2003 et 2016 vont pouvoir bénéficier de vacances dans les centres de loisirs et de vacances de la Ville. Les inscriptions sont ouvertes dès ce mercredi. France Bleu vous détaille les modalités.

Alors que le déconfinement se poursuit, la ville de Clermont-Ferrand propose une offre de séjours et de centres de loisirs, dans le respect des nouvelles règles sanitaires. Cet été, pour compenser les conséquences de la crise sanitaire et la fermeture des écoles, les enfants pourront également bénéficier d’accueils de loisirs et de séjours apprenants. Les inscriptions débutent ce mercredi 17 juin. Elles seront closes le 26 juin pour le mois de juillet et le 15 juillet pour le mois d’août.

La Ville de Clermont-Ferrand organise des activités de vacances pour les enfants nés entre 2003 et 2016 :

Des accueils de loisirs dans la Ville, pour les maternels, les élémentaires et les adolescents. Les enfants peuvent fréquenter les centres à la demi-journée (matin ou après-midi) ou à la journée avec repas.

Un accueil de loisirs à Theix, pour les maternels et les élémentaires, avec un ramassage en bus, chaque matin et un retour chaque soir à Clermont.

Des séjours (Colonie de vacances), les enfants sont hébergés dans des équipements municipaux à l’extérieur de la Ville (Super-Besse, Theix ou Ker-Netra aux Sables-d’Olonne en Vendée à 300 m de l’océan).

➡️ Les règles de fonctionnement des accueils de loisirs et des séjours de vacances font l’objet d’un protocole sanitaire permettant la mise en œuvre des recommandations nationales.

➡️ Le nombre de place par accueil de loisirs et séjour sera limité. Les gestes barrières et la distanciation physique seront respectés sur l’ensemble des temps.

➡️ Les enfants des personnels prioritaires pourront bénéficier d’un accueil prioritaire au sein des accueils collectifs de mineurs municipaux.

Les modalités d’inscription

La plaquette d’information et d’inscription reprenant l’ensemble des activités proposées est distribuée dans les cartables aux enfants fréquentant les écoles publiques de la Ville. Elle est aussi à disposition des familles dans les lieux d’accueil 2S2C (Centre Camille-Claudel, Centre Anatole-France, Espace Nelson-Mandela, Centre Georges Brassens, Mille formes, Centre Anatole-France, Espace Mercoeur, RAM Lafayette).

La plaquette est également disponible en ligne au lien suivant : https://clermont-ferrand.fr/vacances et un mailing d’information sera envoyé à l’ensemble des familles disposant d’un accès kiosque.

Les inscriptions aux activités débuteront mercredi 17 juin !

Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques clermontoises, le bulletin qui se trouve dans la plaquette d’information et d’inscription est à déposer dans l’école de votre quartier auprès du responsable de l’Accueil de loisirs. Pour tout autre cas, le bulletin est à renvoyer ou à déposer dans la boite aux lettre de la Direction de l’Enfance, 15, mail d’Allagnat, BP 60, 63033 Clermont-Ferrand Cedex.

Les inscriptions en ligne sont également possibles via le site Internet de la Ville de Clermont-Ferrand

Nouveautés 2020 : les vacances apprenantes

Les accueils de loisirs apprenants pour les enfants nés entre 2009 et 2013

En complément du dispositif « Écoles ouvertes » initié par l'Education Nationale, la ville de Clermont-Ferrand proposera 3 accueils de loisirs « apprenants » (Edgar-Quinet, Alphonse-Daudet, Jean-Jaurès en juillet et Edgar-Quinet, Espace Nelson-Mandela et Victor-Hugo en août). Les enfants d'élémentaire auront la possibilité, s'ils le souhaitent de poursuivre, en matinée, les apprentissages en complément des activités éducatives déjà proposées.

Les séjours apprenants

Après cette longue période de confinement, la Ville de Clermont-Ferrand propose aux jeunes de poursuivre les révisions dans un contexte détendu et adapté au rythme de chacun. Encadrés par des animateurs spécialement formés à cela, les jeunes pourront suivre des temps de mise à niveau.

→ A Theix : « Séjour apprenant au grand air » pour les enfants nés entre 2005 et 2008

Des temps de révisions seront proposés en matinée. Les après-midis, les enfants participeront à la vie du camp, ainsi qu’à diverses activités de plein-air, de découverte de l’environnement et de défis sportifs. Le groupe sera hébergé sous tentes sur le site de Theix et participera à l’élaboration des repas. Ce séjour se déroulera du 6 au 10 juillet.

→ A Super-Besse : « Séjours apprenants à la montagne » pour les enfants nés entre 2007 et 2013

Des temps de révisions seront proposés en matinée. Les après-midis seront consacrés à la découverte du milieu montagnard et des richesses du massif du Sancy. Randonnées, activités nature en milieu forestier, et découverte des lacs de montagne seront au programme. Veillées et jeux collectifs compléteront le planning. Le groupe sera logé dans le Buron de la Ville de Clermont- Ferrand. Les repas seront confectionnés sur place. Ces séjours se dérouleront du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 août.

→ A Super-Besse : « Summer Camp Volcano » pour les jeunes nés entre 2006 et 2008

Les jeunes auront la possibilité de découvrir les langues étrangères de nos villes jumelles : Rengensburg et Aberdeen. Ils pourront en matinée se perfectionner ou découvrir l’anglais et l’allemand. Les après-midis seront consacrés à la découverte du Sancy, des lacs et des sites remarquables, le tout rythmé par la pratique d’activités de pleine nature. Ce séjour se déroulera du 27 juillet au 1er août.