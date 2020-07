Puy-de-Dôme : les Clermontois à l'épreuve du masque obligatoire

Il va falloir s'y faire. Depuis ce lundi matin, le masque est obligatoire dans les lieux publics clos : magasins, banques, bibliothèques, marchés couverts etc. "Nous constatons qu'il y a des signes inquiétants de reprise épidémique sur le territoire national" a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Entre 400 et 500 clusters, notamment en Mayenne, Bretagne, et dans le Grand Est, même si à ce stade nous sommes très loin de la deuxième vague". A Clermont-Ferrand, beaucoup de commerçants imposaient déjà le masque. Mais on pouvait s'en passer dans les galeries marchandes. C'est terminé ! Et la police veille au grain.

Le masque ... bon gré, mal gré

A l'entrée de ce centre commercial clermontois, une affiche bleue a fait son apparition : "Port du masque obligatoire. Gardez le sourire". Mattéo, 15 ans, a bien compris le message. "Avant je mettais le masque dans tous les magasins, enfin j'essayais. Mais pas dans les couloirs. Là, je suis obligé". Michel a bien du mal à accepter la contrainte. "C'est ridicule. Je ne vois pas l'intérêt. Si on a à attraper quelque chose, on l'attrapera. Bon, on n'a pas le choix. S'il faut payer 135 euros à l'Etat, on a autre chose à faire !"

Une nouvelle affiche à l'entrée du centre commercial © Radio France - Dominique Manent

Une voiture de police devant le centre commercial © Radio France - Dominique Manent

La diplomatie avant l'amende

En cas de non respect de la mesure, l'amende est de 135 euros. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. A Clermont-Ferrand, ce lundi matin, la police nationale et la police municipale ont effectué des patrouilles, mais avant tout pour faire du rappel à l'ordre, de la sensibilisation. Dans le centre commercial, l'ambiance est au dialogue, en attendant de durcir le ton si les clients sont récalcitrants. Les vigiles font également preuve de "douceur". Ne pas trop déranger les clients, tout en rappelant la règle qui est incontournable et s'applique à tous. Quant aux clients étourdis, le magasin peut exceptionnellement les dépanner en leur fournissant un masque.