Clermont-Ferrand : journée de grève des personnels de la SNCF Auvergne-Nivernais

Grève générale et locale de 24 heures ce mardi à la SNCF d'Auvergne. Le préavis de grève a été déposé par quatre syndicats Auvergne-Nivernais. A l'origine du mécontentement, la dégradation de sécurité et du service rendu à l'usager, conséquence des différentes réformes du système ferroviaire.

Sylvain Duvert, contrôleur de métier, porte parole de Sud Rail. © Radio France - Claudie Hamon

300 personnes environ se sont rassemblées ce mardi 30 novembre sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand. Des salariés provenant des quatre départements auvergnats et de la Nièvre. Pour Sylvain Duvert, contrôleur de métier, porte parole de Sud Rail, le démantèlement de la SNCF fait beaucoup de tord aux usagers et aux salariés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Depuis le démantèlement de la SNCF en 2014, ce sigle n'est plus qu'un logo, fonctionnant avec plus de 1 500 filiales dans le monde. C'est ça la réalité, c'est devenu un grand groupe industriel cherchant le profit. En se transformant, on a perdu plus d'un millier d'emplois dans la région. Ca se répercute forcément sur notre organisation de travail et sur le service rendu aux usagers. Nous avons presque quotidiennement des suppressions de trains faute de personnel. C'est inacceptable aujourd'hui. "

Rassemblement des salariés de la SNCF auvergne-Nivernais sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Xavier, agent de la circulation à Brioude ne reconnait plus son entreprise. "Quand je suis entré aux chemins de fer, il y a presque 25 ans, il y avait une vraie culture d'entreprise, il y avait du sens. Quand il y avait un incident, on savait ce qu'il fallait faire. L'équipe était derrière nous. Aujourd'hui, tous les services sont morcelés quand on appelle pour avoir de l'aide, on nous dit, c'est pas nous, c'est Grandes Lignes, c'est TER et au final, le train est supprimé car on a pas trouvé la solution."