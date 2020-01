Clermont-Ferrand : 3 000 personnes mobilisées contre la réforme des retraites selon les syndicats

Clermont-Ferrand, France

Le parcours était légèrement différent que lors des précédentes manifestations cette semaine. L'horaire aussi, ce qui a peut-être boosté les chiffres, car la manifestation est bien partie à 17h30, depuis le carrefour Europe à Chamalières, soit deux heures après la qualification assurée de l'ASM. En tous les cas, près de 3 000 manifestants ont battu le pavé entre le carrefour Europe à Chamalières et la place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un simple défilé, avec slogans et banderoles. Les organisations syndicales avaient prévu des torches, à allumer et à brandir dans la nuit. "Ca marque" nous disait Rémi, un salarié d'Enedis venu manifester ce samedi.

L'âge pivot, "on s'en cogne"

Cette manifestation a eu lieu quelques heures après l'annonce du gouvernement aux partenaires sociaux concernant la suspension de l'âge d'équilibre. Un message a bien été diffusé en début de manifestation. Mais, cela n'a pas fait sourciller les différents protagonistes de la marche. _"__C'est un faux problème"explique Fréderic Canghilem, de la CGT Educ'Action. "Les gens ont fait le calcul, et ça ne va pas rentrer. La chute est vertigineuse que ce soit dans le privé ou le public. C'est 600 à 900 euros en moins"_ rajoute-t-il.

"On est déjà à un mois de mobilisation, on est plus à un mois près, on est prêt à sacrifier" explique le leader syndical. Son secrétaire départemental Ghislain Dugourd annonce déjà des séances de tractage dès lundi, et une grande manifestation au départ de la place du 1er mai ce mardi.