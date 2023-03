Clermont-Ferrand accueille le 53e Congrès de la CGT dès ce lundi à la Grande Halle d'Auvergne

Clermont-Ferrand accueille le 53e Congrès national de la CGT dès ce lundi, et jusqu'à vendredi 31 mars. Plus de mille délégués sont attendus toute la semaine à la Grande Halle d'Auvergne (Cournon-d'Auvergne). Un Congrès qui se déroule dans un climat tendu, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, qui a rebondi après plus de deux mois de contestation.

ⓘ Publicité

C'est également lors de ce Congrès que l'actuel leader de la CGT, Philippe Martinez, passera la main, après huit ans de mandat. Son remplaçant ou sa remplaçante sera désigné à la fin de la semaine.

Philippe Martinez, l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne à 7h45

Philippe Martinez est l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce lundi 27 mars à 7h45. Il s'exprimera sur la mobilisation grandissante contre la réforme des retraites, sur l'avenir de son syndicat et sur le sien. Le patron de la CGT répondra aussi à vos questions, au 04.70.34.2000.