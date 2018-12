Clermont-Ferrand : l'APF 63 veut faire respecter les places de parking réservées aux handicapés

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

La délégation puydômoise de l'Association des Paralysés de France a investi pendant deux heures ce jeudi une partie du boulevard François Mitterrand (en face de la librairie des Volcans) à Clermont-Ferrand. Une dizaine de fauteuils roulants ont été volontairement garés sur des places de stationnement afin de sensibiliser les automobilistes "valides" aux incivilités vécues par les personnes en situation de handicap. L'opération menée en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand était intitulée : "je suis mal garé, mais rassurez-vous, j'en ai pour 5 minutes".

5% des places "handicapés" à Clermont-Ferrand

L'adjoint au maire en charge du transport et de la circulation, Cyril Cineux, était présent ce jeudi sur le lieu de l'opération. La ville de Clermont-Ferrand revendique 5% de places dédiées aux handicapés sur l'ensemble de son parc de stationnement. Un ratio plus de deux fois plus important que le quota minimum imposé par la loi (2%). Il est utile de rappeler que le stationnement illicite sur une place PMR (Personne à Mobilité Réduite) est sanctionné d'un PV d'un montant de 135 euros.

VIDEO - Les bénévoles de l'@apfhandicap du Puy-de-Dôme donnent de la voix pour sensibiliser aux places de stationnement des personnes handicapées à Clermont-Ferrand #ClermontFd#APF#PuydeDôme#Auvergnepic.twitter.com/YdI8dL13ze — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 13, 2018

Tout comme une dizaine de personnes handicapées encadrées par des bénévoles de l'Association des Paralysés de France 63. Une poignée d'entre eux a d'ailleurs donné de la voix (timide) pour faire entendre le message de l'association en revisitant des chansons.