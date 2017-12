Clermont-Ferrand, France

Ameur Djilalih n'est plus qu'à deux ans de la retraite. Derrière lui, trente-huit années à rendre nos rues plus propres. Avant ça, des petits boulots, il a notamment été palefrenier à 16 ans, où déjà il "ramassait les excréments de chevaux". Aujourd'hui, il a du mal à reconnaître son métier, lui qui a commencé à l'époque où le ramassage des déchets dans l'agglomération clermontoise était l'affaire d'une entreprise familiale.

Aujourd'hui, la relation humaine, elle n'existe plus. "

Des relations humaines qui, selon lui, se seraient détériorées avec le temps et l'arrivée d'actionnaires uniquement intéressés par l'argent et les bénéfices : " Avant j'avais affaire à un patron. Aujourd'hui j'ai affaire à des actionnaires. L'actionnaire lui, il s'en fout. Il a investi, faut qu'on lui rende de l'argent. Ce qu'il faut qu'ils comprennent c'est que sans nous, ils sont rien, et nous sans eux on est rien. Donc il faut qu'on arrive à construire de meilleures relations humaines. "

Malgré ça Ameur veut rester optimiste pour ses jeunes collègues. Il sent que ceux-ci sont " concernés par la propreté urbaine. " S'il se bat pour eux aujourd'hui, c'est parce qu'il sait combien les conditions de travail et de rémunération se sont dégradées pour les éboueurs avec le temps : " En 1983, je gagnais beaucoup mieux ma vie en terme de pouvoir d'achat. Il y a aussi l'arrivée de l'euro qui nous a fait perdre beaucoup de ce pouvoir d'achat. En plus notre entreprise dégage des bénéfices, et ne nous redistribue pas ces bénéfices. " Peut-être que l'accord conclu vendredi 15 décembre avec sa direction permettra de mieux rémunérer Ameur et ses collègues.

Promotion et bouche d'égouts

En trente-huit années de carrière, Ameur aura connu une promotion, la seule à laquelle peut prétendre un ripeur (personne qui vide les poubelles dans le camion). Il est aujourd'hui chauffeur de camion et au fil de la discussion, il se remémore ses meilleures anecdotes : " La plus drôle c'était en 1981. Je ramassais les poubelles boulevard Lavoisier. J'avais pas vu qu'il y avait une bouche d'égouts ouverte et je suis tombé dedans à trois mètres de profondeur. Les pompiers sont venus me chercher, j'avais de la merde (sic) plein les cheveux. Maintenant j'en rigole mais sur le coup je me suis vu descendre aux enfers! "

Père de famille comblé

Ameur a deux enfants de 19 et 22 ans dont il est très fier. Il leur a demandé de faire des études, une chance que lui n'a pas eu. " J'ai été obligé de commencer à travailler très tôt, à 16 ans, parce que j'avais besoin d'argent pour nourrir ma famille. " Des études qui lui coûtent cher, mais c'est un sacrifice nécessaire pour lui, qui souhaite la réussite de ses enfants plus que tout. Alors, n'est-ce pas compliqué de tenir une grève quand on doit supporter le poids financier d'une famille ? Ameur répond : " Si, c'est compliqué. En plus Noël arrive. Avant je faisais des beaux cadeaux, maintenant je fais des plus petits cadeaux parce que ça coûte beaucoup trop cher. "