Clermont-Ferrand, France

Et cet après-midi là, l'incendie a pris au sommet du four et s'est rapidement propagé au 1e étage par le conduit d'évacuation des vapeurs. En quelques minutes, le feu a tout détruit, le laboratoire au rez-de-chaussée et en haut, le stock de cartons et de sacs à pain oranges que les clients aiment tant. "Même les lampes ont fondues par la chaleur des fumées" précise Franck Etienney, le propriétaire de la boulangerie. De sa boutique de chaussures en face, Isabelle a assisté au désastre, l'émotion passée, elle constate "sans la boulangerie, la rue n'a plus le même attrait. Je ne me serais pas installée là s'il n'y avait pas eu la boulangerie."

Mais l'ancien commercial, Franck Etienney, l'assure, "cette épreuve est en fait un nouveau défi que nous allons tous relever. " Quand Franck Etienney dit "nous" c'est bien sûr les 11 salariés de l'établissement, mais aussi sa fidèle clientèle, les 600 à 800 clients quotidiens et les 25 restaurateurs de l'agglomération clermontoise.

Franck Etienney, le propriétaire du Pain Paillasse, rue du Cheval Blanc devant la façade calcinée. © Radio France - Claudie HAMON

Les clients peuvent être rassurés, un fournil et une boutique provisoires devraient être installés dans le quartier d'ici deux mois. Quant aux travaux, ils devraient prendre de six mois à un an précise le propriétaire. Le Pain Paillasse est à l'arrêt mais la sandwicherie de la même enseigne située au 31 rue des Gras est toujours ouverte grâce aux pains de Jean-Michel Lastique de La Font-de-L'Arbre et aux paninis de Laurent Vacher de Chamalières.