Clermont-Ferrand : ce qu'il faut savoir avant la manifestation de samedi

Parkings fermés, arrêt du service C vélo ou encore interdiction de circuler et de se garer dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, la ville sera barricadée par les forces de l'ordre avant la manifestation des gilets jaunes. Environ 2000 personnes pourraient s'être donnés rendez-vous.

Clermont-Ferrand, France

Bien que depuis le début du mouvement, aucune dégradation n'ait été constaté à Clermont-Ferrand, la préfecture demande ce samedi aux passants d'éviter le centre-ville, suite à un appel régional des gilets jaunes à faire de Clermont-Ferrand l'épicentre de l'acte XV du mouvement. Clermont pense au pire. À partir de ce vendredi, la gendarmerie effectuera de nombreux contrôles sur les routes départementales, nationales et sur les différents péages menant à Clermont-Ferrand, afin de saisir toute arme où objets pouvant se transformer comme tel (boules de pétanque, boucliers, barres de fer..). Les coffres seront donc fouillés, tout comme les bagages, le tout en évitant au maximum la création de bouchons. Une opération délicate pour cette journée de chassé-croisé. Plus de contrôles auront également lieu à la gare SNCF.

Marc Fernandez, directeur départemental de la sécurité publique Copier

Les transports en commun seront à l'arrêt, les vélos du Service C.vélo ne sont plus disponibles depuis ce mercredi et jusqu'à lundi matin et plusieurs parkings seront fermés : le parking de la Poterne, Vercingétorix, Blaise Pascal et celui de Saint-Pierre. Pour le parking de Jaude, la question se pose encore puisque sa fermeture mettrait dans l'embarras les commerçants qui ont malgré tout décidé de rester ouvert. La gare autoroutière sera inaccessible mais vous pourrez prendre votre bus comme convenu depuis le centre routier du Brézet.

Olivier Bianchi, maire de la ville Copier

Il sera très difficile de circuler dans le centre-ville. La circulation et la stationnement sont interdits boulevard Desaix en direction de la Place de Jaude, avenue Julien, place Royale, rue de la préfecture, rue Nestor Perret et rue de la Tour d'Auvergne.

"On en fait jamais trop"

Selon nos informations, des groupes extrémistes politiques se sont donné rendez-vous pour participer à la manifestation. Le cortège, environ 2000 personnes, devrait partir de la place du 1er mai en fin de matinée.

Un dispositif de sécurité "exceptionnel" est déployé, à l'aide de renforts venus de toute la région. Certains policiers reviennent même pendant leurs vacances pour aider leurs collègues. Un dispositif qui pourrait dissuader les éventuels casseurs de venir, selon la préfecture.

Au niveau judiciaire, quatre magistrats au lieu d'un seul habituellement seront dans les locaux du tribunal afin de réagir au plus vite en préparant dès que nécessaire la tenue d'éventuelles comparutions immédiates dès lundi. "C'est difficile de distinguer un pantalon noir d'un autre pantalon noir, une paire de lunettes de ski d'une autre paire" concède Eric Maillaud, le procureur de la république.

Eric Maillaud, procureur de la République Copier

Les événements culturels et sportifs ont été reportés, comme la compétition du All Star Perche prévue samedi, avancée ce vendredi. Les bâtiments publics ont été barricadés à l'aide de grandes plaques, le mobilier urbain pouvant être brûlé ou utilisé comme projectile contre les forces de l'ordre a été enlevé. Plus d'une cinquantaine d'agents de la métropole travaillent d'arrache-pied depuis deux semaines pour un coût de 300 000 euros, "sans compter la perte occasionnée pour les commerçants" déplore le maire de la ville, Olivier Bianchi.