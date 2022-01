Clermont-Ferrand commémore les attentats de Charlie Hebdo

La cérémonie s'est déroulée en présences des élus mais aussi d'élèves de plusieurs collèges et lycées de Clermont. L'importance de l'unité et de la liberté d'expression a été rappelée. L'émotion était palpable au moment d'évoquer Michel Renaud, un journaliste clermontois tué à Charlie Hebdo.

Dans un square Blaise Pascal jusque-là silencieux, la Marseillaise retentit et les visages s'inclinent. Sept ans jour pour jour après les attentats qui ont fait 17 morts à Paris, la ville de Clermont-Ferrand rend hommage aux victimes. "Je veux que l'on retrouve cette fraternité et cette unité qui était la nôtre après ces événements tragiques. Je me rappelle de cette solidarité lors de la grande marche le 11 janvier 2015, c'était magique", explique le maire Olivier Bianchi. Il est accompagné du conseiller régional Brice Hortefeux, du vice-président du conseil départemental Sébastien Galpier et du préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin.

Les collégiens et lycéens impliqués

Derrière les élus, plusieurs jeunes assistent à la cérémonie et sont invités à y participer. Des élèves du collège Charles Baudelaire récitent "L'oiseau" de Maurice Carême, un poème plein d'espoir. Puis des lycéens s'interrogent : "Est-ce qu'on peut rire de tout ? Oui mais avec un gilet pare-balles", reprenant un texte de Jean-Louis Fournier. Le livre d'or dédié à ces attentats, qui circule entre les établissements scolaires de la ville depuis 2016, est passé des mains de la proviseure adjointe du collège Roger Quilliot à celles de deux lycéens de Camille Claudel. "Ce livre permet aux jeunes de se souvenir et de travailler sur des valeurs comme la laïcité, la fraternité et la liberté d'expression", explique Olivier Bianchi.

Le souvenir de Michel Renaud

Après avoir déposé des gerbes devant les élèves, le Préfet Philippe Chopin évoque "la figure locale majeure" Michel Renaud, qui avait été assassiné par les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo, "à qui nous rendons un hommage empreint d'émotions". Le maire poursuit : "J'ai une pensée pour lui, que j'ai bien connu lorsqu'il était directeur de communication de la ville, et qui se trouvait à Paris pour préparer le rendez-vous des carnets de voyage."

La cérémonie s'est terminée par un appel à "se rassembler et à dialoguer" face à la "barbarie" des terroristes. "On doit entretenir cette mémoire vivante vis-à-vis de tous, et en particulier des plus jeunes", conclut le maire Olivier Bianchi.