Clermont-Ferrand, France

Il est 16 heures ce lundi 11 décembre 2017. Les personnels du Collectif Pauvreté Précarité s'activent : dans une heure ils accueilleront les premières personnes orientées sur ce site par le 115. Laura, la travailleuse sociale du centre vérifie son listing : "Pour l'instant on a leurs noms, on sait qu'on va recevoir cinq couples, quatre femmes et dix hommes. On va leur faire visiter les lieux, leur expliquer le fonctionnement et puis leur montrer leur chambre". En fait de "chambre", ce sont des lits de camps qui ont été installés dans ce qui était avant les labos de sciences de l'établissement scolaire. Les tableaux noirs sont toujours au mur, une marelle encore dessinée dans ce qui était la cour de récréation. "L'idée c'est une mise à l'abri avant tout. Effectivement ce n'est pas le grand luxe mais ils auront une couverture, un lit, des radiateurs... de quoi dormir au chaud".

75 places d'ici la fin de l'année

Vingt-quatre places ont ouvert cette semaine. Alain Bleton, directeur départemental de la cohésion sociale confirme que l'objectif, dans les semaines qui viennent, est d'arriver à soixante-quinze places d'hébergement d'urgence. Des aménagements financés par l'Etat sur l'enveloppe du plan hiver pour arriver à 180 places sur le Puy-de-Dôme. Ce site de Monanges accueille uniquement des personnes majeures. L'équipe a apporté un soin particulier à l'accueil des couples, souvent séparés lorsqu'il s'agit de l'hébergement d'urgence. Des tentes ont été installées dans la salle pour offrir un semblant d'intimité. A terme, le centre pourra également prendre en charge des familles.

Des tentes pour offrir un peu d'intimité aux couples hébergés dans ce centre. © Radio France - Juliette Micheneau

Les horaires d'accueil sont aussi amenés à évoluer. Pour l'instant de 17 heures à 9 heures du matin, il sera ensuite ouvert 24 heures sur 24. Cet hébergement d'urgence étant ouvert dans le cadre du plan hiver, il sera rendu à son propriétaire au 31 mars.

"En précarité du jour au lendemain"

Parmi les personnes hébergées cette semaine, Paul* et sa femme sont arrivés par le 115. "J'avais un petit peu d'argent donc on a pu dormir à l'hôtel mais aujourd'hui on est sans aucun revenu donc on a appelé le 115. Les gens disent 'faites ceci, faites cela, appelez le 115'... c'est pas évident. Je travaillais comme tout le monde, je payais mes impôts, je vivais comme tout le monde... On s'est retrouvé en précarité du jour au lendemain." Le couple pourra dormir à Monanges pendant une semaine. Ensuite il faudra encore appeler le 115.

*prénom modifié