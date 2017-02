Clermont-Ferrand : des cartes sonores pour redonner l'envie aux malvoyants d'aller au restaurant

C'est le projet piloté par la Jeune Chambre Économique de Clermont-Ferrand. Les cartes des menus dissuadent souvent les déficients visuels d'aller manger au restaurant. Un kit adapté peut désormais régler le problème.

Si l'accessibilité de certains établissements (publics ou privés) aux personnes en situation de handicap pose encore problème dans de trop nombreux cas, les restaurants ont la particularité de présenter un autre souci : la lecture des cartes des menus. Seule possibilité pour les déficients visuels, solliciter (beaucoup) le serveur ou être systématiquement accompagné. Un problème qui freine l'envie de franchir la porte d'un restaurant. La solution a été trouvée en 2015 par la Jeune Chambre Économique de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Proposer aux restaurateurs un dictaphone pour enregistrer leur menu.

80 euros le kit

L'idée est désormais d'aller encore plus loin en pensant à toutes les catégories de déficients visuels. La JCE de Clermont propose donc un kit muni du fameux dictaphone et de son mode d'emploi, mais aussi d'une carte en braille et d'une autre en noir agrandi. Entendez par là, avec des gros caractères de police. Pour compléter l'offre, le kit s'accompagne d'un guide d'accueil du déficient visuel et d'un visuel permettant d'identifier les restaurants équipés. Le tout pour 80 euros.

Les personnes âgées également concernées

Une vingtaine de commerçants nordistes ont adhéré au projet il y a deux ans. La JCE de Clermont-Ferrand, soutenue par l'association "Braille et Culture", espère en convaincre au moins autant. Elle vient de lancer sa campagne de démarchage et d'adhésion dans le centre-ville de la capitale auvergnate. Et le cercle de prospection devrait bientôt s'élargir à l'agglomération. Précisions de Stéphanie Jued, qui pilote le projet "cartes sonores" à la JCE "les malvoyants ou non-voyants ne sont pas les seules personnes lésées... De nombreuses personnes âgées éprouvent aussi des difficultés pour lire un menu". On estime que trois Français sur 100 sont déficients visuels.

Les restaurateurs adhérents se verront remettre leur kit, lors d'une grande soirée de lancement le 3 avril prochain à Clermont-Ferrand.