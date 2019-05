Commémorations du 8 mai : les souvenirs d'un ancien combattant clermontois

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Henri Larrède, 99 ans ancien résistant et déporté vient tout exprès de Vaux-sur-Mer, en Charente-Maritime où il habite désormais. Il ne peut pas oublier ses terres auvergnates où il a combattu mais aussi où il a exercé pendant plus de 50 ans son métier de boulanger pâtissier. Car Henri revient régulièrement à Clermont-Ferrand se recueillir sur la tombe de son épouse bien-sûr mais aussi pour assister aux cérémonies commémoratives comme ce 8 mai 1945, jour de la capitulation de l'Allemagne nazi.

Cérémonie du 8 mai place de Jaude © Radio France - Claudie Hamon

Je voudrais que tout le monde soit heureux

Henri a 19 ans quand la guerre éclate. Et dès 1940, Il s'engage dans la résistance. "J'ai commencé à la Courtine, en 1940 à planquer des armes abandonnées par l'armée." Il se dit ému d'entendre des jeunes collégiens chanter la Marseillaise. " Ça me fait plaisir. Ils n'ont pas oublié. Il faut qu'ils sachent que ça n'arrive jamais plus !" Mais Henri n'est pas très optimiste. Il ne comprend plus très bien notre monde. "J'ai peur du désordre. Le monde devient fou. J'avais espéré mieux que ça. Après tout ce qu'on a traversé, j'aurai voulu que tout le monde soit heureux. Je ne voudrai pas que les jeunes souffrent comme j'ai souffert.