Clermont-Ferrand : des sans-abris utilisent le football pour se réinsérer

Quand le ballon rond aide les plus démunis. Une équipe de football existe à l'accueil de jour à Clermont-Ferrand. En mai, elle se rendra à un tournoi de pré-sélection. Certains joueurs pourront intégrer l'équipe de France des sans abris. La "Homeless World Cup" se déroulera fin juillet à Cardiff.

Sammy, deuxième en partant de la gauche, est clermontois et s'est sorti de la misère par le football

Clermont-Ferrand, France

A 29 ans, Sammy estime que la coupe du monde des sans abris a "changé [sa] vie". Après avoir vadrouillé et connu la prison et le monde de la rue, il a trouvé dans le football un moyen de se réinsérer. "La Homeless World Cup a été un flambeau, une lumière."

Ce haut-savoyard d'origine est issu de l'équipe de l'accueil de jour de Clermont-Ferrand. "Je suis passionné de foot. J'ai été repéré par deux membres du collectif En Jeu qui s'occupent de l'équipe de France. J'étais un peu en train de me réinsérer. J'ai été pré-sélectionné puis finalement intégré."

Une compétition à Clermont-Ferrand entre diverses associations

L'accueil de jour, géré par le collectif Pauvreté Précarité, possède son équipe. Elle joue les lundis et mercredis soir au stade Leclanché contre diverses associations de la capitale auvergnate. Ces jeunes et moins jeunes "sont des personnes qui viennent à l'accueil de jour car leur vie est compliquée. Mais, ils ont des talents à défendre, et pas que sur le terrain !"

Frédéric, accueilli depuis quelques mois et volontaire pour le Collectif Pauvreté Précarité, les connait. "Ils sont heureux d'aller à l'entrainement. J'espère qu'il seront sélectionnés pour aller à Cardiff", le lieu de la prochaine coupe du monde des sans abris.

"La Homeless World Cup a été un flambeau, une lumière." - Sammy

En ligne de mire la coupe du monde des sans abris à Cardiff

Pour être sélectionné à la prochaine coupe du monde, il faut passer par un tournoi de pré-sélection à Montpellier du 2 au 4 mai. L'équipe clermontoise devrait s'y rendre. S'ils sont sélectionnés parmi les 8 joueurs (4 titulaires, 4 remplaçants), ils pourront avoir l'espoir de connaître le même parcours que Sammy et participer à la seizième édition de la "Homeless World Cup" à Cardiff.

La précédente édition s'était déroulée au Mexique du 13 au 18 novembre dernier. Deux jeunes qui fréquentaient l’accueil de jour de Clermont-Ferrand avaient été sélectionnés pour intégrer l'équipe de France. Un groupe de supporters clermontois les avait retrouvés sur place, grâce notamment à l'argent récolté par le Collectif Pauvreté Précarité. "7 supporters issus de l’accueil de jour ont fait le déplacement. Il a fallu payer les billets d'avion, l'auberge de jeunesse sur place, la nourriture. Il a fallu chercher de l'argent. Tout le monde s'y est mis pour boucler le budget" explique Audrey, chef de service à l'association.

Le collectif invite d'éventuels donateurs et sponsors à les contacter en se déplaçant à l'accueil de jour ou en se rendant sur leur site internet : www.collectifpauvreteprecarite.fr.