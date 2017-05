Clermont-Ferrand : Deux rassemblements contre les expulsions

RESF, Réseau Education Sans Frontière Puy-de-Dôme, appelle à deux rassemblements dans la ville mercredi et jeudi. Une mobilisation pour revendiquer la régularisation de cinq familles.

Il y aura donc deux rassemblements cette semaine. RESF appelle à se réunir mercredi à 18h sur la place de Jaude et jeudi de 16h à 18h devant l'école Paul Bert, rue de l'Oradou.

Deux rassemblements pour revendiquer la régularisation de cinq familles pour lesquelles le réseau se mobilise depuis plusieurs mois. Lors du deuxième rassemblement, devant l'école Paul Bert, il y sera question de la famille de Floriana et d'Anes. Deux enfants dont le père a été arrêté dimanche à la gare routière de Clermont-Ferrand et qui se trouve actuellement au centre de rétention de Lyon. Il est menacé d'une expulsion vers le Kosovo.

Un père menacé de mort dans son pays

Selon l'organisation, les deux enfants, Floriana et Anes sont nés en France. Floriana est scolarisée en CE1 à l'école Paul Bert depuis plus de quatre ans.

RESF demande à la préfète du Puy-de-Dôme Danièle Polve-Montmasson de sursoir à sa demande de réadmission de leur père au Kosovo. "Ce dernier a fui ce pays et ne peut pas y retourner sans mettre sa vie en danger" selon le Réseau.