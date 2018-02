Les étoilés du guide Michelin France 2018 sont dévoilés ce lundi après-midi. Il y a un an, le restaurant Le Pré obtenait une 2e étoile à Durtol (Puy-de-Dôme). Pour faire face à l'afflux de clients, le chef Xavier Beaudiment a dû renforcer sa brigade et réfléchir à une nouvelle organisation.

Les étoiles attirent la clientèle. Au Pré, elle a presque doublé. Il a donc fallu recruter des jeunes cuisiniers. La brigade est passée de 7 à 16 personnes, un effectif qui nécessite une nouvelle organisation. A commencer par la cuisine : "il y a une partie viande et poisson, une partie végétale et jus, le garde-manger et la pâtisserie" détaille le chef doublement étoilé. Et Xavier Beaudiment ne compte pas s'arrêter là. "on va agrandir encore pour gagner en confort". Aussi bien pour la clientèle que pour le personnel. "_On se rend compte qu'on perd parfois beaucoup d'énergie pour rien Il faut qu'on arrive à garder cette envie de venir les matins, de gérer autrement nos efforts. On va s'organiser pour venir plus tard le matin et le soir et partir plus tôt après le servic_e".

Le Pré, deux étoiles au Michelin à Durtol (63) © Radio France - Claudie HAMON

Lucile à la pâtisserie © Radio France - Claudie Hamon

100 couverts supplémentaires depuis la 2e étoile

Avant l'obtention de la 2e étoile au Guide Rouge, le restaurant Le Pré faisait une moyenne de 150 couverts par semaine. Il faut désormais compter entre 250 et 270 couverts hebdomadaires. Avec une constance sans temps-mort le midi et le soir. Ce qui change la vie. "_Maintenant qu'on est plus nombre_ux, on commence à penser à se développer. 2017 a été une année plus de construction que de développement culinaire".

Alors que Le chef étoilé Sébastien Bras abandonne le Michelin et ses trois étoiles, Xavier Beaudiment a sa recette pour résister à la pression. "La famille c'est important !" affirme-t-il : "Ma femme va me rejoindre pour nous aider." Pas en cuisine, ni en salle, mais plutôt pour gérer la comptabilité et l'administratif. "Elle était secrétaire médicale. Je suis prêt à travailler avec elle, j'ai passé le cap. On aura nos week-ends ensemble. Je pense que j'ai droit comme tout le monde à une vie de famille. Pouvoir garder du temps pour ses enfants et garder les pieds sur terre, c'est essentiel!". Le Pré sera bien plus qu'un restaurant étoilé dans quelques mois. L'établissement va aussi devenir un hôtel quatre étoiles avec cinq chambres proposées à la clientèle.

En attendant la publication ce lundi du palmarès 2018 du Guide Michelin France, l'Auvergne compte onze établissements étoilés. En chefs de file, le maître Régis Marcon et son fils Jacques et leurs trois étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid. Deux autres chefs auvergnats sont flanqués d'un double macaron : le Cantalien Serge Viera et le Clermontois Xavier Beaudiment.

Rappel des restaurants auvergnats étoilés par département

Allier

Maison Decoret (Vichy) *

Cantal

Serge Vieira (Chaudes-Aigues) **

Haute-Loire

Régis et Jacques Marcon (Saint-Bonnet-le-Froid) ***

Le Haut Allier (Alleyras) *

Puy-de-Dôme