Clermont-Ferrand, France

Envie d'un skate park, de pistes cyclables ou encore d'un parc pour chiens à Clermont-Ferrand ? La ville décide de mettre en place un budget participatif, c'est-à-dire qu'elle laisse l'initiative aux clermontois de proposer leurs projets et la Ville les financera.

Les habitants ont jusqu'au 31 mars pour s'exprimer, sur le site internet www.clermontparticipatif.fr. Ensuite, après sélection, les clermontois pourront voter pour leurs meilleurs projets en novembre. Ils seront réalisés en 2019 ou 2020, avant la fin de la mandature actuelle.

Des critères précis à respecter

Mais attention, pour être sélectionné pour le vote final, il faut que le projet respecte un certain nombre de critères : être d'intérêt général et localisé sur la ville de Clermont-Ferrand, concerner les dépenses d'investissement, ou encore ne pas rentrer dans le cadre d'un entretien normal et régulier de l'espace public. Ces critères seront étudiés par les différents services techniques qui affineront avec les citoyens leurs idées pour les rendre réalisables.

"On appelle à l'imagination et la créativité" - Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand

Pour Olivier Bianchi, il s'agit "d'inventer des nouvelles manières de gouverner localement". L'initiative a déjà été testée à Rennes depuis trois ans. La mairie espère plusieurs centaines, voir milliers de projets. Le budget prévu pour ces projets s'élève à 5% du budget d'investissement de la ville, soit aux alentours de 3 millions d'euros. C'est aussi un autre critère : ne pas être trop gourmand en argent.

Pour participer, il faut se rendre sur le site internet www.clermontparticipatif.fr