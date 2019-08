Clermont-Ferrand : il est désormais possible de voter avec son mégot à différents endroits de la ville

Clermont-Ferrand, France

Voter avec mégot de cigarette, c'est désormais possible dans Clermont-Ferrand. Le principe des vote-mégots est simple : une question est inscrite sur le cendrier, avec deux trous pour y jeter son mégot selon la réponse que l'on veut donner. "Il y a des questions ludiques, mer ou montagne, pain au chocolat ou chocolatine... et puis il y a des questions un peu plus sérieuses qui portent sur la culture générale de la ville de Clermont", explique Pauline Teyret, à l'initiative de cette installation. On peut trouver un "vote-mégots" sur la place de la Victoire, un sur la place Gaillard et deux sur la place de Jaude.

Rendre les rues plus propres : c'est l'objectif de cette clermontoise, attachée à sa ville : "_Voir les gens jeter leur mégot par terre à longueur de journée, ça m'a un peu fatiguée_. Vous tournez le tête et vous êtes témoin du même spectacle que moi. Du coup, ça m'a donné l'idée de ce projet-là pour inciter les gens à ne plus jeter leurs mégots par terre".

L'idée, elle l'a aussi trouvé sur les réseaux sociaux et s'est inspirée d'un concept vu à Londres. Impossible de louper ces cendriers insolites dans le centre-ville : des boîtes rouges et imagées qu'on repère de loin sur les places. Émilie est déjà séduite par le concept : "Je trouve ça bien, ça attire l’œil, il y a un endroit pour jeter les mégots et en plus c'est un peu ludique, donc c'est vraiment génial".

Un projet concrétisé grâce au budget participatif de la mairie

Un projet qui a aussi séduit les citoyens clermontois puisqu'ils ont été pratiquement 400 à voter pour cette idée sur le site des projets participatifs de la Ville. Les "vote-mégots" bénéficient donc du financement issu du budget participatif de la municipalité. "Le moment où Pauline a déposé son projet coïncidait avec le moment où la Métropole a lancé son plan propreté pour inciter à plus de civisme sur l'espace public. Donc c'est vraiment bien de montrer qu'il y a une vraie cohérence entre ce que pense l'habitant et ce que pense l'élu et qu'il n'y a pas un monde qui les sépare", détaille Marie Sansano, chef du service dialogue citoyen à la mairie.

Le projet des "vote-mégots" a été financé avec une enveloppe de 2 200 euros et il s'agit du deuxième projet concrétisé grâce à ce financement. Un troisième a été inauguré ce mardi : l'aménagement de la cour de l'école Albert Bayet. Avec la nouvelle organisation de la cour de l'école, il y a désormais plus d'espace végétalisés et des nouveaux jeux pour les enfants. Ce nouvel aménagement va servir de cadre pour le prochain plan de rénovation des cours d'école de la mairie de Clermont-Ferrand.