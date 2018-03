La course à pieds "La Clermontoise" n'aura pas lieu dans les rues de la capitale auvergnate au mois de mai prochain comme ces dix dernières années. En cause, les difficultés d'organisation avancées par le porteur du projet. La municipalité travaille sur un autre projet.

Clermont-Ferrand, France

Il n'y aura donc pas de marée rose dans les rues de Clermont-Ferrand au mois de mai prochain. L'organisateur le "Running club de Clermont" n'a pas souhaité reconduire l'organisation de l'événement pour cette nouvelle édition. Une course à pieds populaire attirant plus d'une dizaine de miliers de "runneuses" et nécessitant une logistique de plus en plus importante.

"A la place nous avions proposé à la municipalité une manifestation sur la place de Jaude le 27 mai, toujours pour soutenir la lutte contre le cancer et les associations mais la municipalité nous l'a refusée" explique Karim Sasse, fondateur de la course et président du "Running club de Clermont", décu.

"La municipalité nous a proposé une autre course caritative parmi d'autres courses dans le cadre du marathon des Puys le week-end des 20 et 21 octobre. Nous avons refusé à notre tour car cela ne correspondait plus à notre attente. " ajoute le responsable.

Une nouvelle course qui ne s'appellera plus "La Clermontoise"

Devant cette impasse et compte tenu des impératifs sécuritaires des événements sportifs extérieurs la mairie de Clermont a opté pour une nouvelle course début octobre. "Une nouvelle association sera en charge de cette course qui ne s'appellera plus "La Clermontoise" puisque la marque a été déposée. Mais ce nouvel événement permettra d'aider aussi les associations oeuvrant pour la lutte contre le cancer. Le projet est presque finalisé" détaille Christine Dulac-Rougerie, adjointe aux sports à la mairie de Clermont.

L'an passé, plus de 15 000 "runneuses" avaient participé à la course au mois de mai. Plus de 840 000 euros avaient pu être ainsi collectés pour différentes associations.