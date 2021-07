Clermont-Ferrand : ils manifestent contre l'extension du pass sanitaire

"Je suis là pour défendre notre liberté, le choix de se faire vacciner ou pas", résume cette manifestante. En ce jour de fête nationale, ils sont environ 150 à défiler contre l'extension du pass sanitaire, qu'ils dénoncent comme une obligation à se faire vacciner contre le Covid.

"On n'a pas envie qu'on nous impose quoi que ce soit, et les soignants ont le droit aussi de refuser le vaccin", ajoute cette autre manifestante. "Pendant des mois ont les a applaudi tous les soirs, là on leur dit : vous voulez pas vous faire vacciner, vous serez virés et vous n'aurez pas de salaire. C'est inadmissible."

A Clermont-Ferrand, des manifestants qui demandent le droit de choisir de se faire vacciner ou non contre le Covid. Copier

La peur d'un vaccin nouveau

Un des arguments qui revient dans le cortège, la peur d'un vaccin nouveau. "C'est une technique nouvelle, qu'on connait peu et on ne connait pas les risques, en tout cas suffisamment." Comme cette manifestante clermontoise, ils sont nombreux à parler d'un vaccin dont les essais de phase 3 sont toujours en cours. Les participants restent en effet surveillés pendant plusieurs années, notamment pour évaluer la durée de la protection offerte par le vaccin.

Quelques 150 manifestants se sont rassemblés à Clermont-Ferrand ce 14 juillet contre l'extension du pass sanitaire. © Radio France - Claudie Hamon

Dans la manifestation contre le pass sanitaire à Clermont-Ferrand, des non-vaccinés qui se sentent "pestiférés" Copier

Plusieurs manifestants dénoncent aussi le clivage qui s'instaure de fait entre vaccinés et non vaccinés. "On crée des citoyens de seconde zone qui n'auront plus accès ni à la culture, ni aux loisirs." Et une autre d'ajouter : "Ça monte les gens les uns contre les autres. Nous, qui ne voulons pas nous faire vacciner, on est des pestiférés."

Une nouvelle manifestation contre l'extension du pass sanitaire est prévue ce samedi, 14h, place de Jaude à Clermont-Ferrand.