Clermont-Ferrand : l'accueil de jour de plus en plus sollicité l'hiver, même la nuit

Le collectif pauvreté-précarité qui gère l'accueil de jour à Clermont-Ferrand propose toute l'année un repas chaud, une douche, une laverie et aussi un hébergement d'urgence. Une aide de plus en plus précieuse. En un an, les bénéficiaires ont augmenté de 50% au mois de décembre.

Prendre un repas chaud, refaire son CV, trouver un hébergement d'urgence, l'accueil de jour de Clermont Ferrand essaie d'offrir une aide presque sur mesure et totalement anonyme toute l'année. Mais la trentaine de salariés et la trentaine de bénévoles du Collectif Pauvreté-Précarité font ce qu'ils peuvent, avec l'alerte grand froid, l'accueil de jour est resté ouvert la nuit, exceptionnellement.

Le 12 rue Emilienne Goumy à Clermont-Ferrand est ouvert 6 jours sur 7 toute l'année. © Radio France - claudie HAMON

Chaque jour, l'accueil de jour peut servir jusqu'à 150 repas par jour. Les bénéficiaires ne sont pas totalement assistés, certains paient 50 centimes leur repas, selon leurs revenus.

Pierre fait partie de la trentaine de bénévoles de l'accueil de jourde Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie HAMON

En pratique, l'accueil de jour se situe au 12 rue Émilienne Goumy à Clermont-Ferrand. Téléphone : 04.63.79.80.86. Il est ouvert 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 45 et le samedi de 9 heures à 11 h 30.