Clermont-Ferrand: l'ASM Omnisport et les pompiers allient sport et citoyenneté

L'ASM Omnisport et le SDIS du Puy-de-Dôme ont signé ce mardi la seconde convention Sport Avenir Jeunesse. Un dispositif qui permet aux jeunes licenciés de travailler sur le thème de la citoyenneté avec les sapeurs pompiers.

Le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) a remis en novembre dernier le prix de la cohésion sociale à l'ASM pour cette initiative. Même si elle a été mise entre parenthèse en 2020 en raison du confinement, cette initiative va pouvoir reprendre de plus belle puisque le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et l'ASM Omnisport ont signé ce mardi une nouvelle convention de trois ans.

Lorsqu'elle a été lancée en 2018, c'est la section lutte qui a fait office de pionnière. Plusieurs autres ont suivi, notamment la section football. Deux disciplines où de nombreux jeunes peuvent avoir des difficultés avec l'autorité. Une autorité qu'ils respectent au sein du club, pas forcément en dehors.

Beaucoup de sportifs qui évoluent à l'ASM habitent le quartier de la Gauthière, là où se trouve le siège du club et au total 371 jeunes de moins de 18 ans viennent de quartiers dits difficiles. Mais cette action n'est pas que pour eux, elle est destinée à l'ensemble des licenciés. Sport Avenir Jeunesse veut leur faire profiter du sport pour entrer dans la vie en offrant un accès à la citoyenneté.

De la caserne au terrain

Cela se traduit donc par des actions en commun avec les pompiers. A commencer par des visites de la caserne Turgot (place du 1er mai). Il y a bien sur le côté ludique comme monter sur la grande échelle ou manier la lance à incendie. Mais les jeunes peuvent aussi travailler la cohésion avec un atelier dans le noir où ils doivent communiquer calmement et s'entraider. Exactement ce qu'il faut faire sur un terrain de sport.

Quatre programme, suivant les âges existent: Enfance (6-10 ans), Pré-Ados (11-14 ans), Ados (15-18 ans) et Jeunes Adultes (19-30 ans). Des animations sportives peuvent aussi être organisées au pied des immeubles, des stages, etc... Des formations aux premiers secours sont également organisées pour les éducateurs. Les pompiers, eux, ont un accès facilité aux installations du club pour s'entraîner.

Et les sapeurs pompiers clermontois comptent également depuis peu deux nouveaux volontaires, deux espoirs de la section rugby de l'ASM.