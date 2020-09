Clermont-Ferrand : l'ASM sang pour sang solidaire avec l'EFS

Don du sang, don de soi, c'est ça l'esprit d'équipe. Voilà le slogan de cette nouvelle collecte organisée dans l'antre de l'ASM Clermont Auvergne. L’Établissement Français du Sang appelle à la générosité et à la solidarité, deux valeurs de l'ovalie, à l'occasion d'une journée de don du sang. Elle a lieu de 10 heures à 18 heures 30 dans le salon Open du Stade Marcel-Michelin (entrée porte B).

Le club auvergnat et l'EFS appellent à la mobilisation : "La reprise de l’activité chirurgicale entraînant un besoin de produits sanguins encore plus important, les stocks sont à nouveau sous pression et nous comptons sur vous pour participer à cette collecte... Comme lors de chaque collecte organisée au Michelin, nous comptons sur la disponibilité et la citoyenneté de la Yellow Army afin de participer à cette mission de santé publique dont de nombreuses vies dépendent.

Toutes les informations pratiques

En raison du nouveau protocole sanitaire, il n’est pas possible de se rendre directement au stade Marcel-Michelin pour un don de sang. Tous les dons se font sur rendez-vous. Les donneurs doivent s'inscrire sur le site resadon.fr. ou cliquer sur ce lien. Si vous êtes inscrit, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité et de ne pas venir à jeun.