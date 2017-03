Clermont-Ferrand : l'association Pôle 22 Bis fait table d'hôtes tous les jeudis midi

Le 22 bis impasse Bonnabaud, à deux pas de la place de Jaude, héberge plusieurs associations comme Radio Campus, Génépi ou les Musiques Démesurées. Les 12 résidents de l'association proposent de partager leur salle à manger tous les jeudis midi. Il suffit d'apporter son déjeuner.

Le Pôle 22 Bis est né de la volonté de plusieurs associations qui souhaitaient mutualiser leur espace de travail. Aujourd'hui, six associations et 12 résidents sont installés au 22 bis impasse Bonnabaud à Clermont-Ferrand. Radio Campus, Génépi, l'association des libraires indépendants Auvergne, le Gecla Auvergne, le Festival des Musiques Démesurées et le Collectif Régional d'Education à l'Environnement Auvergne ont leurs bureaux dans cette maison particulière de plus de 300 m2.

La table du Pôle 22 bis est ouverte tous les jeudis © Radio France - Claudie HAMON

6 associations ont leurs bureaux au 22 bis impasse Bonnabaud © Radio France - Claudie HAMON

L'association" Pôle 22 bis" dispose encore d'un bureau de 13m2 disponible ponctuellement. Vous pouvez contacter l'association via son Facebook "pôle 22 bis" ou appeler le 09 86 11 18 98 ou par mail poleassociatif63@gmail.com.